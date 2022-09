Chord Barang Antik - Iwan Fals: Kini Kau Tersingkirkan oleh Mereka

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Barang Antik, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu ini termuat di album Barang Antik yang dirilis pada 1984 silam.

Lirik Barang Antik ini menceritakan tentang oplet tua yang saat itu sudah menjadi barang antik tergantikan dengan mikrolet, bajaj dan bis kota.

Inilah Chord Barang Antik dari Iwan Fals

Intro : Am

Am E

Berjalan tersendat di antara sedan-sedan licin mengkilat

Am E

Dengan warna pucat dan badan penuh cacat sedikit berkarat

C G

Hai oplet tua dengan bapak supir tua

C G

Cari penumpang di pinggiran ibu kota

C G

Sainganmu mikrolet, bajaj, dan bis kota

F E

Kini kau tersingkirkan oleh mereka

Am E

Bagai kutu jalanan di tengah-tengah kota metropolitan

Am E

Cari muatan untuk uber setoran sisanya buat makan

C G

Hay oplet tua dengan bapak supir tua

C G

Cari penumpang dipinggiran ibu kota

C G

Sainganmu mikrolet, bajaj, dan bis kota

F E

Kini kau tersingkirkan oleh mereka

Intro: A D A E A D A E Am

Am E

Berjalan zig-zag ngebut ga peduli walau mobil sudah butut

Am E

Suara bising ribut yang keluar dari knalpotmu bagai kentut

C G

Hay oplet tua dengan bapak supir tua

C G

Cari penumpang di pinggiran ibu kota

C G

Sainganmu mikrolet, bajaj, dan bis kota

F E

Kini kau tersingkirkan oleh mereka

A D A D E

Oh bapak tua, pemilik oplet tua

A D A D

Tunggu nanti di tahun 2001

A D E

Mungkin mobilmu jadi barang antik yang harganya selangit

A D A D E

Oh bapak tua, pemilik oplet tua

A D A D

Tunggu nanti di tahun 2001

A D E

Mungkin opletmu jadi barang nyentrik yang harganya selangit

(Tribunnews.com)