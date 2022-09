Chord Gitar Bimbim Jangan Menangis - Slank, Kunci Dimainkan dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Bimbim Jangan Menangis yang dipopulerkan oleh grub musik, Slank.

Lagu Bimbim Jangan Menangis merupakan singel dalam album ketujuh Slank yang bertajuk Tujuh.

Album tersebut dirilis pada tahun 1998 oleh label Slank Records.

Bimbim Jangan Menangis - Slank



[Intro]

C F

[Verse 1]

C F

Oh Mama Papa.. aku sudah kerja siang

C F

Dan malam bahkan bukan untuk diriku sendiri

C F

Papa bertanya Bimbim.. ada apa,

C F

Mama tersenyum dengan manis..

C F

dan beliau bilang.. Beliau bilang

[Chorus]

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

F Fm

Aku jadi bertanya-tanya ?

[Verse 2]

C F

Aku punya pacar dia sekolah di BPLP Bali

C F

Kusering berkunjung ke sana.. aku diberi cinta

C F

dan kuberikan dia cinta.. kurangkul tanganku di

C F C

pundaknya.. dia berbisik Bimbim what's up

F C

something happen ? Tell me all your trouble ?

F C F

tahu dia bilang apa.. dia bilang.. dia selalu bilang

[Chorus]

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

F Fm

Aku jadi bertanya-tanya ?

[Bridge]

C F

Bim Bim.. Bim Bim jangan menangis..

C F

Bim Bim.. Bimbim bodoh menangis..

C F

Bim Bim.. Kamu jangan menangis..

C F

Bim Bim.. Bodoh menangis..

[Verse 3]

C F

Bahkan sahabatku kadang slalu menasehati

C F

Tapi aku slalu gak pernah mengerti..

C F

tahu mereka bilang apa..

C F

mereka selalu bilang.. mereka bilang..

[Chorus]

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

F Fm

Aku jadi bertanya-tanya ?

[Outro]

C F

Bim Bim.. Bim Bim jangan mengangis..

C F

Bim Bim.. Bim Bim jangan mengangis..

C F

Bim Bim.. Kamu jangan menangis..

C F

Bim Bim.. Kamu bodoh menangis..

Baca juga: Chord Gitar Foto dalam Dompetmu - Slank, Kunci Mudah Dimainkan dari C

(Tribunnews.com/Yurika)