Chord Gitar Foto dalam Dompetmu - Slank, Kunci Mudah Dimainkan dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Foto dalam Dompetmu yang dipopulerkan oleh band Slank.

Lagu Foto dalam Dompetmu masuk dalam album keenam Slank yang bertajuk Lagi Sedih.

Album tersebut dirilis pada Februari 1997 silam.

Foto dalam Dompetmu - Slank

[Into] C D Bm Em

C D Bm Em

Uu di hati ini cuma ada dirimu

C D Bm Em

Uu di dalam mimpi pasti ada bayangmu

C D Bm Em

Uu di sini slalu masih memikirkanmu

C D Em C D

Uu di sini aku gelisah ingin tahu



[Chorus]

G Am C Em D

Masihkah diriku di dalam hatimu

G Am C D

Masihkah fotoku di dalam dompetmu



[int] C D Bm Em



G Am C Em D

Masihkah potretku di tembok kamarmu

G Am C Em D

Masihkah bayangku di dalam mimpimu

C D Bm Em

Uu di sana kamu nggak ada kabarnya

C D Bm Em

Uu di sini hampir bosan menunggumu

C D Bm Em

Uu di sana kamu kemana saja

C D Em

Uu di sini aku resah

C D

Sangat ingin tahu



[Chorus]

G Am C Em D

Masihkah diriku di dalam hatimu

G Am C Em D

Masihkah potretku di tembok kamarmu

G Am C Em D

Masihkah bayangku di dalam mimpimu

G Am C D C G

Masihkah fotoku di dalam dompetmu



[Intro] Em G 3x

Em C D



[Chorus]

G Am C Em D

Masihkah diriku di dalam hatimu

G Am C Em D

Masihkah potretku di tembok kamarmu

G Am C Em D

Masihkah bayangku di dalam mimpimu

G Am C D

Masihkah fotoku di dalam dompetmu

[Outro] G G

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Bertahan - Papinka: Meski Luka Ku Simpan di Dalam Hatiku

Baca juga: Chord Gitar Takkan Kemana - TheOvertunes, Lengkap dengan Lirik dan Video Klipnya

(Tribunnews.com)