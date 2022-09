Lirik dan Terjemahan Lagu Calm Down - Rema feat Selena Gomez, Trending di YouTube

Video klip Calm Down Rema dan Selena Gomez - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Calm Down.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Calm Down oleh Rema berduet dengan Selena Gomez.

Lagu Calm Down telah dirilis di kanal YouTube Selena Gomez sejak 7 September 2022.

Hingga kini video klip lagu tersebut telah ditonton lebih dari 5 juta kali.

Bahkan video klip Clam Down masuk jajaran trending di YouTube, Jumat (9/9/2022).

Simak lirik dan terjemahan lagu Calm Down - Rema Feat Selena Gomez:

Lirik Lagu Calm Down:

[Intro: Rema]

Vibez

Another banger

[Chorus: Rema]

Baby, calm down, calm down

Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown

Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh

If I tell you say, "I love you", you no dey form yanga, oh, oh, yanga, oh

No, tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, hmm

[Verse 1: Rema]

I see this fine girl, for my party she wear yellow

Every other girl they dey do too much but this girl mellow

Naim, I dey find situation, I go use take tell am hello

Finally, I find way to talk to the girl but she no wan follow

Who you come dey form for? Woah (Mhmm)

Why you no wan' conform? Woah (Mhmm)

Then I start to feel her bum-bum (Mhmm)

But she dey gimme small, small, woah

I know say she sabi pass that one, onе (Mhmm)

But she feeling insecure, woah

'Causе her friends go dey gum her like chewing gum, woah (Mhmm)

Go dey gum her like chewing gum, oh-woah

[Verse 2: Selena Gomez]

Yeah, I know I look shy but for you I get down, oh, woah

And my hips make you cry when I'm moving around you (Yeah)

Do it once, do it twice (Do it twice)

I push back, you hold me tight

Get a taste for a night

[Chorus: Selena Gomez, Selena Gomez & Rema]

Baby show me you can calm down, calm down

Dance with me and take the lead now, lead now

Got you so high that you can't come down, come down

Don't you ask, you know you're allowed, allowed

When it's you I can't say no-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Baby, give me lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mm-hmm

[Verse 3: Rema & Selena Gomez]

As I reach my house, I say make a rest small, oh-woah (Make a rest small, oh-woah)

As me I wake up na she dey my mind, oh-woah (Na she dey my mind, oh-woah)

Day one, day two-wo, I no fit foc-o-us (I no fit focus)

Na so me I call am, say make we link up, woah (I say make we link up woah)

Got my hand on your heart now, I can feel it race

If I leave then you say you can never love again

Wanna give you it all but can't promise that I'll stay

And that's the risk you take (You take)

[Chorus: Rema, Rema & Selena Gomez, Selena Gomez]

Baby, calm down, calm down

Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown

Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh

If I tell you say, "I love you", you no dey form yanga, oh, oh, yanga, oh

No tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (Your love, your love)

Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah

You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah (Oh, woah), hmm

[Outro: Selena Gomez]

Your love

Lirik Terjemahan Calm Down:

[Chorus: Rema]

Sayang, tenang, tenang

Gadis, ini tubuhmu dimasukkan ke dalam hatiku untuk menetap, untuk menetap, untuk menetap

Gadis, kamu manis seperti Fanta, ooh, Fanta, ooh

Jika saya katakan kepada Anda mengatakan, "Aku mencintaimu", Anda tidak ada dey bentuk yanga, oh, oh, yanga, oh

Tidak, katakan padaku tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Sayang, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah-woah-mu

Anda membuat saya seperti woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, hmm

[Verse 1: Rema]

Saya melihat gadis baik-baik ini, untuk pesta saya dia memakai warna kuning

Setiap gadis lain mereka dey melakukan terlalu banyak tapi gadis ini lembut

Naim, saya dey menemukan situasi, saya pergi menggunakan take tell am hello

Akhirnya, saya menemukan cara untuk berbicara dengan gadis itu tetapi dia tidak wan mengikuti

Untuk siapa Anda datang dey form? Woah (Mhmm)

Mengapa Anda tidak ingin puas? Woah (Mhmm)

Kemudian saya mulai merasakan gelandangannya (Mhmm)

Tapi dia dey gimme kecil, kecil, woah

Saya tahu mengatakan dia sabi melewati yang itu, onе (Mhmm)

Tapi dia merasa tidak aman, woah

'Causе teman-temannya pergi dey gum dia seperti permen karet, woah (Mhmm)

Go dey gum dia seperti permen karet, oh-woah

[Verse 2: Selena Gomez]

Ya, saya tahu saya terlihat pemalu tetapi untuk Anda saya turun, oh, woah

Dan pinggulku membuatmu menangis ketika aku bergerak di sekitarmu (ya)

Lakukan sekali, lakukan dua kali (Lakukan dua kali)

Saya mendorong ke belakang, Anda memeluk saya erat-erat

Cicipi untuk bermalam

[Chorus: Selena Gomez, Selena Gomez & Rema]

Sayang tunjukkan padaku kamu bisa tenang, tenang

Menarilah denganku dan pimpin sekarang, pimpin sekarang

Membuatmu begitu tinggi sehingga kamu tidak bisa turun, turun

Tidakkah Anda bertanya, Anda tahu Anda diizinkan, diizinkan

Ketika itu kamu, aku tidak bisa mengatakan tidak-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Sayang, beri aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Anda membuat saya seperti woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mm-hmm

[Verse 3: Rema & Selena Gomez]

Saat saya sampai di rumah saya, saya katakan istirahatlah yang kecil, oh-woah (Istirahatlah yang kecil, oh-woah)

Saat aku aku bangun na dia dey pikiranku, oh-woah (Na dia dey pikiranku, oh-woah)

Hari pertama, hari kedua-wo, saya tidak cocok foc-o-us (saya tidak cocok fokus)

Na jadi saya saya panggil saya, katakanlah make we link up, woah (saya katakan make we link up woah)

Dapatkan tanganku di hatimu sekarang, aku bisa merasakannya berlomba

Jika saya pergi maka Anda mengatakan Anda tidak akan pernah bisa mencintai lagi

ingin memberi Anda semuanya tetapi tidak bisa berjanji bahwa saya akan tinggal

Dan itulah risiko yang Anda ambil (Anda ambil)

[Chorus: Rema, Rema & Selena Gomez, Selena Gomez]

Sayang, tenang, tenang

Gadis, ini tubuhmu e dimasukkan ke dalam hatiku untuk lockdown, untuk lockdown, oh, lockdown

Gadis, kamu manis seperti Fanta, ooh, Fanta, ooh

Jika saya katakan kepada Anda mengatakan, "Aku mencintaimu", Anda tidak ada dey bentuk yanga, oh, oh, yanga, oh

Tidak katakan padaku tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, woah, woah, woah, woah

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh(Cintamu, cintamu)

Sayang, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah-woah-mu

Anda membuat saya seperti woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah

Shawty, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah (Oh, woah), hmm

[Outro: Selena Gomez]

Cintamu.***

Video Klip Lagu Calm Down - Rema feat Selena Gomez:

(Tribunnews.com)