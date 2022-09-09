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Lirik dan Terjemahan Lagu Calm Down - Rema feat Selena Gomez, Trending di YouTube
Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Calm Down yang dinyanyikan oleh Rema dan Selena Gomez, cek dalam artikel berikut ini.
Penulis: Ayu Miftakhul Husna
Editor: Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Calm Down oleh Rema berduet dengan Selena Gomez.
Lagu Calm Down telah dirilis di kanal YouTube Selena Gomez sejak 7 September 2022.
Hingga kini video klip lagu tersebut telah ditonton lebih dari 5 juta kali.
Bahkan video klip Clam Down masuk jajaran trending di YouTube, Jumat (9/9/2022).
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Simak lirik dan terjemahan lagu Calm Down - Rema Feat Selena Gomez:
Lirik Lagu Calm Down:
[Intro: Rema]
Vibez
Another banger
[Chorus: Rema]
Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown
Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh
If I tell you say, "I love you", you no dey form yanga, oh, oh, yanga, oh
No, tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah
You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, hmm
[Verse 1: Rema]
I see this fine girl, for my party she wear yellow
Every other girl they dey do too much but this girl mellow
Naim, I dey find situation, I go use take tell am hello
Finally, I find way to talk to the girl but she no wan follow
Who you come dey form for? Woah (Mhmm)
Why you no wan' conform? Woah (Mhmm)
Then I start to feel her bum-bum (Mhmm)
But she dey gimme small, small, woah
I know say she sabi pass that one, onе (Mhmm)
But she feeling insecure, woah
'Causе her friends go dey gum her like chewing gum, woah (Mhmm)
Go dey gum her like chewing gum, oh-woah
[Verse 2: Selena Gomez]
Yeah, I know I look shy but for you I get down, oh, woah
And my hips make you cry when I'm moving around you (Yeah)
Do it once, do it twice (Do it twice)
I push back, you hold me tight
Get a taste for a night
[Chorus: Selena Gomez, Selena Gomez & Rema]
Baby show me you can calm down, calm down
Dance with me and take the lead now, lead now
Got you so high that you can't come down, come down
Don't you ask, you know you're allowed, allowed
When it's you I can't say no-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Baby, give me lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah
You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mm-hmm
[Verse 3: Rema & Selena Gomez]
As I reach my house, I say make a rest small, oh-woah (Make a rest small, oh-woah)
As me I wake up na she dey my mind, oh-woah (Na she dey my mind, oh-woah)
Day one, day two-wo, I no fit foc-o-us (I no fit focus)
Na so me I call am, say make we link up, woah (I say make we link up woah)
Got my hand on your heart now, I can feel it race
If I leave then you say you can never love again
Wanna give you it all but can't promise that I'll stay
And that's the risk you take (You take)
[Chorus: Rema, Rema & Selena Gomez, Selena Gomez]
Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown
Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh
If I tell you say, "I love you", you no dey form yanga, oh, oh, yanga, oh
No tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (Your love, your love)
Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah
You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah (Oh, woah), hmm
[Outro: Selena Gomez]
Your love
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Lirik Terjemahan Calm Down:
[Chorus: Rema]
Sayang, tenang, tenang
Gadis, ini tubuhmu dimasukkan ke dalam hatiku untuk menetap, untuk menetap, untuk menetap
Gadis, kamu manis seperti Fanta, ooh, Fanta, ooh
Jika saya katakan kepada Anda mengatakan, "Aku mencintaimu", Anda tidak ada dey bentuk yanga, oh, oh, yanga, oh
Tidak, katakan padaku tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, woah, woah, woah, woah
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Sayang, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah-woah-mu
Anda membuat saya seperti woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, hmm
[Verse 1: Rema]
Saya melihat gadis baik-baik ini, untuk pesta saya dia memakai warna kuning
Setiap gadis lain mereka dey melakukan terlalu banyak tapi gadis ini lembut
Naim, saya dey menemukan situasi, saya pergi menggunakan take tell am hello
Akhirnya, saya menemukan cara untuk berbicara dengan gadis itu tetapi dia tidak wan mengikuti
Untuk siapa Anda datang dey form? Woah (Mhmm)
Mengapa Anda tidak ingin puas? Woah (Mhmm)
Kemudian saya mulai merasakan gelandangannya (Mhmm)
Tapi dia dey gimme kecil, kecil, woah
Saya tahu mengatakan dia sabi melewati yang itu, onе (Mhmm)
Tapi dia merasa tidak aman, woah
'Causе teman-temannya pergi dey gum dia seperti permen karet, woah (Mhmm)
Go dey gum dia seperti permen karet, oh-woah
[Verse 2: Selena Gomez]
Ya, saya tahu saya terlihat pemalu tetapi untuk Anda saya turun, oh, woah
Dan pinggulku membuatmu menangis ketika aku bergerak di sekitarmu (ya)
Lakukan sekali, lakukan dua kali (Lakukan dua kali)
Saya mendorong ke belakang, Anda memeluk saya erat-erat
Cicipi untuk bermalam
[Chorus: Selena Gomez, Selena Gomez & Rema]
Sayang tunjukkan padaku kamu bisa tenang, tenang
Menarilah denganku dan pimpin sekarang, pimpin sekarang
Membuatmu begitu tinggi sehingga kamu tidak bisa turun, turun
Tidakkah Anda bertanya, Anda tahu Anda diizinkan, diizinkan
Ketika itu kamu, aku tidak bisa mengatakan tidak-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Sayang, beri aku lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Anda membuat saya seperti woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mm-hmm
[Verse 3: Rema & Selena Gomez]
Saat saya sampai di rumah saya, saya katakan istirahatlah yang kecil, oh-woah (Istirahatlah yang kecil, oh-woah)
Saat aku aku bangun na dia dey pikiranku, oh-woah (Na dia dey pikiranku, oh-woah)
Hari pertama, hari kedua-wo, saya tidak cocok foc-o-us (saya tidak cocok fokus)
Na jadi saya saya panggil saya, katakanlah make we link up, woah (saya katakan make we link up woah)
Dapatkan tanganku di hatimu sekarang, aku bisa merasakannya berlomba
Jika saya pergi maka Anda mengatakan Anda tidak akan pernah bisa mencintai lagi
ingin memberi Anda semuanya tetapi tidak bisa berjanji bahwa saya akan tinggal
Dan itulah risiko yang Anda ambil (Anda ambil)
[Chorus: Rema, Rema & Selena Gomez, Selena Gomez]
Sayang, tenang, tenang
Gadis, ini tubuhmu e dimasukkan ke dalam hatiku untuk lockdown, untuk lockdown, oh, lockdown
Gadis, kamu manis seperti Fanta, ooh, Fanta, ooh
Jika saya katakan kepada Anda mengatakan, "Aku mencintaimu", Anda tidak ada dey bentuk yanga, oh, oh, yanga, oh
Tidak katakan padaku tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, woah, woah, woah, woah
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh(Cintamu, cintamu)
Sayang, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah-woah-mu
Anda membuat saya seperti woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, ayo gimme lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah (Oh, woah), hmm
[Outro: Selena Gomez]
Cintamu.***
Video Klip Lagu Calm Down - Rema feat Selena Gomez:
(Tribunnews.com)
Sumber: TribunSolo.com
Lirik Lagu Calm Down - Rema feat Selena Gomez
Terjemahan Lagu Calm Down - Rema feat Selena Gomez
Calm Down - Rema feat Selena Gomez
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