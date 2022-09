Lirik Lagu It's Ok If You Forget Me - Astrid S, Lengkap dengan Terjemahannya

Astrid S dalam Video Klip It's Ok If You Forget Me - Inilah lirik lagu berjudul It's Ok If You Forget Me yang dinyanyikan oleh Astrid S, simak terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu berjudul It's Ok If You Forget Me, lengkap dengan terjemahannya.

It's Ok If You Forget Me dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Astrid S.

Lagu It's Ok If You Forget Me ini dirilis pertama kali pada 5 Oktober 2020.

Single It's Ok If You Forget Me masuk dalam album Astrid yang bertajuk 'Leave It Beautiful'.

Lirik lagu It's Ok If You Forget Me menceritakan tentang kisah seseorang yang berusaha move on dari sang mantan kekasih.

Hingga saat ini video klip lagu It's Ok If You Forget Me milik Astrid S ini telah ditonton oleh lebih dari 10,8 juta penonton di YouTube.

Lirik Lagu dan Terjemahan It's Ok If You Forget Me - Astrid S:

[Verse 1]

Two weeks and I wait 'till the feeling hits

[Dua mingguan kutunggu perasaan itu hadir]

Maybe I just haven't let it sink in

[Mungkin aku belum membuka diri sepenuhnya]

For three years we were living together

[Tiga tahun sudah kita bersama]

Held me like you'd hold me forever

[Peluk aku seperti kau akan memelukku selamanya]

Didn't think that heartbreak would feel like this

[Tak ku sangka patah hati akan terasa seperti ini]

[Pre-Chorus]

From everything to nothing at all

[Dari segalanya menjadi bukan apa-apa]

From every day to never at all

[Dari yang selalu ada jadi tak lagi ada]

And everyone says that I should be sad

[Semua orang bilang bahwa harusnya aku bersedih]

Is it normal that

[Wajarkah bila]

[Chorus]

I don't feel sorry for myself

[Aku tak merasa kasihan pada diriku sendiri]

Care if your hands touch somebody else

[Tak peduli jika kau dengan yang lain]

Wouldn't get jealous if you're happy

[Tak cemburu jika kau memang bahagia]

It's okay if you forget me

[Tak mengapa jika kau melupakanku]

I don't feel empty now that you're gone

[Aku tak merasa kehilangan setelah kau pergi]

Does that mean it didn't mean nothing at all?

[Bukankah itu artinya memang tak ada yang berarti?]

But I'll tell you what the worst is

[Tapi akan ku katakan yang terburuk adalah]

It's the way it doesn't hurt

[Perpisahan kita nyatanya tak menyakitkan]

When I wish it did

[Yang mana kuharap aku tersakiti

[Verse 2]

Patience is a thing that I learned from you

[Kau ajarkan aku cara bersabar]

That some things can feel wrong even though they're true

[Bahwasannya terkadang beberapa hal berjalan tidak sesuai harapan]

Went through all the hard times together

[Kita lalui masa sulit bersama-sama]

Kept me calm when I'd lose my temper

[Menenangkanku di saat aku kehilangan kesabaran]

I'm just really grateful that I had you

[Aku sungguh bersyukur memilikimu]

[Pre-Chorus]

From everything to nothing at all

[Dari segalanya menjadi bukan apa-apa]

From every day to never at all

[Dari yang selalu ada jadi tak lagi ada]

And everyone says that I should be sad

[Semua orang bilang bahwa harusnya aku bersedih]

Is it normal that

[Wajarkah bila]

[Chorus]

I don't feel sorry for myself

[Aku tak merasa kasihan pada diriku sendiri]

Care if your hands touch somebody else

[Tak peduli jika kau dengan yang lain]

Wouldn't get jealous if you're happy

[Tak cemburu jika kau memang bahagia]

It's okay if you forget me

[Tak mengapa jika kau melupakanku]

I don't feel empty now that you're gone

[Aku tak merasa kehilangan setelah kau pergi]

Does that mean it didn't mean nothing at all?

[Bukankah itu artinya memang tak ada yang berarti?]

But I'll tell you what the worst is

[Tapi akan ku katakan yang terburuk adalah]

It's the way it doesn't hurt

[Perpisahan kita nyatanya tak menyakitkan]

When I wish it did

[Yang mana kuharap aku tersakiti]

[Pre-Chorus]

From everything to nothing at all

[Dari segalanya menjadi bukan apa-apa]

From every day to never at all

[Dari yang selalu ada jadi tak lagi ada]

And everyone says that I should be sad

[Semua orang bilang bahwa harusnya aku bersedih]

Is it normal that

[Wajarkah bila]

[Chorus]

I don't feel sorry for myself

[Aku tak merasa kasihan pada diriku sendiri]

Care if your hands touch somebody else

[Tak peduli jika kau dengan yang lain]

Wouldn't get jealous if you're happy

[Tak cemburu jika kau memang bahagia]

It's okay if you forget me

[Tak mengapa jika kau melupakanku]

I don't feel empty now that you're gone

[Aku tak merasa kehilangan setelah kau pergi]

Does that mean it didn't mean nothing at all?

[Bukankah itu artinya memang tak ada yang berarti?]

But I'll tell you what the worst is

[Tapi akan ku katakan yang terburuk adalah]

It's the way it doesn't hurt

[Perpisahan kita nyatanya tak menyakitkan]

When I wish it did

[Yang mana kuharap aku tersakiti]

Video Klip It's Ok If You Forget Me - Astrid S:

