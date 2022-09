Lirik Lagu One In A Billion ENHYPEN, Ost Webtoon The Blood Altar

Boyband Enhypen| Simak lirik lagu One In A Billion dari ENHYPEN dalama artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - ENHYPEN merilis lagu One In A Billion sebagai Ost The Blood Altar yang merupakan webtoon mereka.

One In A Billion baru rilis pada 6 September 2022 lalu tapi hingga kini MV-nya telah ditonton sebanyak 1 juta kali.

One In A Billion sendiri bukan sooundtrack pertama yang dibawakan ENHYPEN.

ENHYPEN telah beberapa kali merilis lagu untuk mengisi soundtrack film.

Berikut lirik lagu One In A Billion ENHYPEN.

Neol gidaryeosseo jeonui jeonui jeonsaengeseobuteo

Neul hemaewasseo gieok mothal gieogeseobuteo

Jidokan sewol passed it, sigandeureul ditgo

Neoege arriving yeah

Neukkyeojyeo, neowa nal mukkeobeorin fate

Unmyeongi neol taekae

Ikkeullyeo, dalkomhage peojyeoganeun pain

One in a billion!

No no no no nal kkeureodanggyeo your everything

Nae hyeolgwan wiro dolgo isseo tteugeoun pi

Simjangi neol garikyeosseo

Dan han beone arabwasseo

It’s destiny, yeah

One in a billion!

Oh- oh- one in a billion!

Oh- oh- one in a billion!