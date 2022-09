Jadwal Konser NCT 127 di ICE BSD Jakarta dan Daftar Manggung di Negara Lainnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal konser NCT 127 di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Jakarta.

Boyband NCT 127 akan menggelar konser di Indonesia pada Sabtu, 5 November 2022 mendatang.

Konser NCT 127 yang digelar di ICE BSD Jakarta ini mengusung tema "Neo City The Link".

Kabar ini diumumkan melalui Instagram @dyandraglobal.

"NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : JAKARTA – THE LINK'

We are thrilled to announce that @nct127 will be making their stop in Jakarta for their second tour! Saturday, 5 November 2022 (2 PM)," tulis keterangan postingan.

NCT 127 akan menggelar konser di ICE BSD Jakarta pada 5 November 2022 mendatang. (Tangkapan layar Instagram @dyandraglobal)

Diinformasikan bahwa NCT 127 akan menggelar konser di Hall 7-8, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

Harga tiket hingga saat ini belum diketahui secara resmi.

Pihak promotor menyampaikan bahwa masyarakat dapat memantau akun Instagram @bliblidotcom terkait pembelian tiket yang akan disampaikan segera.

Jadwal konser NCT 127 "Neo City The Link" di beberapa negara lain