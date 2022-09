Aktor A Korea Ditangkap karena Narkoba, Agensi Bantah Sosok yang Dimaksud Bukan Lee Moo Saeng

TRIBUNNEWS.COM - Agensi Alien Company membantah aktor Lee Moo Saeng merupakan aktor A yang ditangkap karena narkoba.

Menurut beberapa media Korea termasuk YTN News Wide, Kantor Polisi Gangnam Seoul menangkap seorang aktor Korea berusia 40-an karena kasus dugaan penggunaan narkoba.

"Orang A — seorang aktor berusia 40-an — ditangkap sekitar pukul 14:00 (KST) pada 10 September," menurut laporan dari YTN, dikutip dari koreaboo.

Aktor tersebut dilaporkan ke polisi lantaran berlari di luar kediamannya di Nonhyeon-dong dan diduga di bawah pengaruh obat-obatan terlarang.

Urin Aktor A dilaporkan positif mengandung zat ketika polisi menangkapnya di tempat kejadian.

Agensi Alien Company membantah aktor Lee Moo Saeng merupakan aktor A yang ditangkap karena narkoba. (Instagram @leemusaeng_official)

Sumber berita lain juga melaporkan bahwa polisi telah menemukan banyak pil di kediaman sang aktor.

Aktor A disebutkan telah memulai debutnya pada 2006 dengan peran karakter pendukung dalam K-Drama.

Ia telah muncul di beberapa K-Movies dan K-Drama dengan peran pendukung dan pemeran utama.

Meski tak disebutkan nama secara detail, tetapi masyarakat Korea menduga sosok aktor merupakan pemeran dalam Thirty-Nine, yakni Lee Moo Saeng.

Diketahui, Lee Moo Saeng debut pada 2006 dengan K-Movie See You After School.