Chord Gitar dan Lirik Lagu Tragedi Tali Kutang dari Cak Diqin ft Wiwid

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Tragedi Tali Kutang yang dipopulerkan oleh Cak Diqin.

Lagu Tragedi Tali Kutang ini merupakan lagu duet antara Cak Diqin dengan Wiwid.

Tragedi Tali Kutang ini masuk album dengan judul Album Keroncong Cak Diqin.

Tragedi Tali Kutang - Cak Diqin ft. Wiwid

Intro:

Am E Dm Am

Dm Am

F E Am

Am

Dek Biyen wis tak tukoke

E

Wujud tali sak kotange

Dm Am

Saikine la kok ilang sak slirane

Dm

Lungo menyang endi

Am

tanpo pamit ra ngabari

F E

opo lali kowe karo aku iki

Am

Nadyan regane nem ewu

E

kuwi wujud katresnanku

Dm Am

Jare kowe melu aku la kok mlayu

Dm

Opo kurang larang

Am

Pungkasane kowe ilang

F E

nengendi aku nggoleki

Am

tali kutang

Int: E F Am

Am G

Iki Mas taline tak kondurake

Dm Am

Mergo Bapak ra ngeparengake

B E

Aku dijodoke malah karo priyo seje

F E

Wis cukup mung semene wae

Am

Duh kangmas andum Basuki

E

Aku ora bakal lali

Dm Am

Yen gusti ngeparengake mesti bali

Dm Am

Tali kutang iki tak simpen tekane pati

F E Am

Tali kutang saksi tresnaku kang suci

Int:

Am E Dm Am

Dm Am

F E Am

(Tribunnews.com)