Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Tragedi Tali Kutang dari Cak Diqin ft Wiwid
Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Tragedi Tali Kutang dari Cak Diqin dengan Wiwid
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Tragedi Tali Kutang yang dipopulerkan oleh Cak Diqin.
Lagu Tragedi Tali Kutang ini merupakan lagu duet antara Cak Diqin dengan Wiwid.
Tragedi Tali Kutang ini masuk album dengan judul Album Keroncong Cak Diqin.
Tragedi Tali Kutang - Cak Diqin ft. Wiwid
Intro:
Am E Dm Am
Dm Am
F E Am
Am
Dek Biyen wis tak tukoke
E
Wujud tali sak kotange
Dm Am
Saikine la kok ilang sak slirane
Dm
Lungo menyang endi
Am
tanpo pamit ra ngabari
F E
opo lali kowe karo aku iki
Am
Nadyan regane nem ewu
E
kuwi wujud katresnanku
Dm Am
Jare kowe melu aku la kok mlayu
Dm
Opo kurang larang
Am
Pungkasane kowe ilang
F E
nengendi aku nggoleki
Am
tali kutang
Int: E F Am
Am G
Iki Mas taline tak kondurake
Dm Am
Mergo Bapak ra ngeparengake
B E
Aku dijodoke malah karo priyo seje
F E
Wis cukup mung semene wae
Am
Duh kangmas andum Basuki
E
Aku ora bakal lali
Dm Am
Yen gusti ngeparengake mesti bali
Dm Am
Tali kutang iki tak simpen tekane pati
F E Am
Tali kutang saksi tresnaku kang suci
Int:
Am E Dm Am
Dm Am
F E Am
(Tribunnews.com)
Sumber: TribunSolo.com
chord gitar
Tragedi Tali Kutang
Tragedi Tali Kutang - Cak Diqin ft Wiwid
Cak Diqin
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