Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tragedi Tali Kutang dari Cak Diqin ft Wiwid

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Tragedi Tali Kutang dari Cak Diqin dengan Wiwid

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Freepik
Ilustrasi chord gitar - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Tragedi Tali Kutang dari Cak Diqin dengan Wiwid 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Tragedi Tali Kutang yang dipopulerkan oleh Cak Diqin.

Lagu Tragedi Tali Kutang ini merupakan lagu duet antara Cak Diqin dengan Wiwid.

Tragedi Tali Kutang ini masuk album dengan judul Album Keroncong Cak Diqin.

Tragedi Tali Kutang - Cak Diqin ft. Wiwid

Intro:
Am E Dm Am
Dm Am
F E Am

                  Am
Dek Biyen wis tak tukoke
               E
Wujud tali sak kotange
    Dm                                  Am
Saikine la kok ilang sak slirane

Dm
Lungo menyang endi
                Am
tanpo pamit ra ngabari
        F                               E
opo lali kowe karo aku iki

                    Am
Nadyan regane nem ewu
                E
kuwi wujud katresnanku
           Dm                                Am
Jare kowe melu aku la kok mlayu

Dm
Opo kurang larang
                  Am
Pungkasane kowe ilang
                   F               E
nengendi aku nggoleki
           Am
tali kutang

Int: E F Am

Am                                 G
Iki Mas taline tak kondurake
Dm                                    Am
Mergo Bapak ra ngeparengake
B                                   E
Aku dijodoke malah karo priyo seje
            F                                E
Wis cukup mung semene wae

                            Am
Duh kangmas andum Basuki
          E
Aku ora bakal lali
                 Dm                             Am
Yen gusti ngeparengake mesti bali

Dm                                     Am
Tali kutang iki tak simpen tekane pati
            F                       E                 Am
Tali kutang saksi tresnaku kang suci

Int:
Am E Dm Am
Dm Am
F E Am

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Tragedi Tali Kutang
Tragedi Tali Kutang - Cak Diqin ft Wiwid
Cak Diqin
Lirik Lagu Tragedi Tali Kutang
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