Chord Anak Wayang - Iwan Fals: Mencintaimu Adalah Mencintai Hidup

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Anak Wayang, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu ini termuat di album Anak Wayang, album kolaborasi antara Iwan Fals dan Sawung Jabo yang dirilis apda 1994.

Lirik yang cukup sering dijadikan quotes dalam lagu ini yakni "Mencintaimu adalah mencintai hidup."

Inilah Chord Anak Wayang dari Iwan Fals

intro : F Dm F Dm 2x F Am

F

mengembara memahami makna cinta

Dm

mengurai kata di lautan jiwa

F

dihadapanmu aku tak bisa berdusta

Am

mencintaimu adalah mencintai hidup

musik : F Dm F Am



F

anak wayang di ambang gamang

Dm

berlayar di samudera telanjang

F

membawa api menjelajahi cakrawala

Am

dimana air mata bukan lagi duka

F Dm F Am

he la la la he la la la he la la 6 x

musik : F Dm F Am

F

merindukanmu disaat hilang arah

Dm

memelukmu lalu meninggalkanmu

F

aku sudah basah aku pasrah

Am

mencintaimu adalah mencintai hidup

musik : F Dm F Am



F

aku bukan sedang berduka

Dm

aku sedang menghadapi cinta

F

aku sedang menghadapi prahara

Am

dimana air mata bukan lagi duka

F Dm F Am

he la la la he la la la he la la 6x