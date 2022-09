Chord Gitar dan Lirik Lagu Tattooed Heart - Ariana Grande

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tattooed Heart dari Ariana Grande.

Lagu Tattooed Heart rilis pada tahun 2013.

Tattooed Heart menjadi salah satu single Ariana Grande yang berjudul Yours Truly.

Album Yours Truly sendiri rilis pada tahun 2013 yang terdiri dari 12 single andalan Ariana Grande.

Tattooed Heart - Ariana Grande

Verse:

G

You don't need little money

Em

Honey you don't have to play no games

C

All I need is all your loving

D

To get the blood rushing through my veins

G

I wanna say we're going steady

Em

Like it's 1954, no,

C

it doesn't have to be forever

D

Just as long as I'm the name on your



Chorus:

G Em C D

Tattooed Heart....(tattooed heart)

Verse:

G

You don't need to worry about

Em

making me crazy cause I'm way past that

C

And so just call me, if you want me

D

Cause you got me, and I'll show you how much I want to be

G Em C D

On your Tattooed Heart

Chorus:

G Em C D

Tattooed Heart, tattooed heart

D G#

Just as long as I'm the name on your Tattooed Heart

Bridge:

Wrap me in your jacket, My baby

Fm

And lay me in your bed

C#

And kiss me underneath the moonlight

D#

Darling let me trace the light on your Tattooed Heart

Outro:

G# Fm C# D#

Tattooed Heart...(Tattooed Heart)

D# G# *

Just as long as I'm the name on your Tattooed Heart





