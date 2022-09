Recap The Law Cafe Episode 3: Kim Jung Ho Bantu Kim Yuri Gugat Dohan Construction

TRIBUNNEWS.COM - The Law Cafe merupakan drama Korea yang diadaptasi dari web novel yang berjudul 'Love According to Law'.

Bergenre komedi romantis, The Law Cafe disutradarai oleh Lee Eun Jin.

Sederet artis yang membintangi drama Korea The Law Cafe di antaranya, Lee Seung Gi, Lee Se Young dan Kim Nam Hee.

Tersedia 16 episode, The Law Cafe tayang setiap Senin dan Selasa di Viu.

The Law Cafe telah memasuki episode 3 yang tayang Senin, 12 September 2022, kemarin.

Recap The Law Cafe Episode 3

Baca juga: 3 Alasan Harus Nonton Drama Korea The Law Cafe Dibintangi Lee Seung Gi, Persidangan di Sebuah Cafe

Berikut recap The Law Cafe Episode 3 yang dikutip dari kdramaunni.com dan viu.com:

Kim Yu Ri memutuskan untuk menuntut Dohan Construction.

Oleh karena itu, ia membujuk tetangganya untuk mengajukan gugatan.

Namun, Jung-ho tidak terima dengan itu.