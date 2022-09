Selama Ini Selalu Berusaha Membahagiakan Orang Lain, BCL: Sekarang Aku Butuh Me Time

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL curhat di Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, BCL mengaku kerap membahagiakan orang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun karier bermusiknya.

"As you can see, i always strive to make everyone happy," ungkap BCL dikutip dari Instagram, Selasa (13/9/2022).

"Aku selalu mencoba untuk memberikan penampilan terbaik aku, memenuhi berbagai ekspetasi dan selalu sediain waktu untuk orang-orang tersayang," lanjut BCL.

Namun pelantun lagu Sunny ini sadar bahwa dirinya merasa butuh membahagiakan dirinya sendiri.

"Sekarang, aku sadar bahwa aku butuh nyenengin diriku juga sebelum bisa nyenengin orang lain," tutur BCL.

"Mungkin yang aku butuhkan sekarang adalah me time to focus-nya self," tutur BCL.

Apakah BCL akan vakum dari dunia hiburan yang membesarkan namanya? Soal itu belum diketahui pasti.

Sebab, ia baru saja menggelar konser bertajuk Blossom Intimate Concert Live di RWS Singapore (#BCLRWS2022) pada 19-20 Agustus 2022.