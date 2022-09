10 Fakta tentang Lee Jong Suk, Aktor Korea yang Menginjak Usia 33 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Korea Selatan Lee Jong Suk merayakan ulang tahunnya yang ke-33 hari ini, Rabu 14 September 2022.

Lee Jong Suk sudah banyak membintangi drama Korea, seperti Pinocchio, W-Two Worlds, While You Were Sleeping, dan yang terbaru, Big Mouth.

Namun mungkin tak semua penggemar drama mengetahui seperti apa sosok Lee Jong Suk.

Mengutip annyeongoppa.com, berikut fakta-fakta menarik tentang Lee Jong Suk.

1. Berprofesi sebagai model sebelum menjadi aktor

Lee Jong Suk terjun ke industri hiburan sebagai model pada usia 15 tahun.

Ia adalah model pria termuda dari program Seoul Collection yang bekerja dengan beberapa desainer top Korea selama 6 tahun.

2. Pernah menjadi trainee K-Pop

Lee Jong Suk adalah mantan trainee SM Entertainment.

Dia menjadi trainee selama 3 bulan sebagai rapper untuk idol grup bernama 'Real'.