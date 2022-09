Chord dan Lirik Lagu Please Baby Please - Pamungkas: Cause Love isn't so Boring with You

Chord dan lirik lagu Please Baby Please - Pamungkas

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu 'Please Baby Please'.

Lagu Please Baby Please ini merupakan ciptaan dari Pamungkas, yang dirilis pada 6 Februari 2022.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sangat cinta dengan kekasihnya, namun dia tak ingin pasangannya itu meninggalkan dia.

Lirik dan chord gitar lagu Please Baby Please - Pamungkas

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Friends - Pamungkas ft Rendy Pandugo: I Will Stay with You

Bb Bb

Bb Cm

oooo yeah

Bb

Feeling it softly, Walking it steady

Cm

I do not want you go

Bb

Pulling you slowly, Holding you tightly

Cm

Oh please do not you go

D# Bb

Stay a little more with me

D# Bb

Cause love isn't so boring with you

F7 D#

And if I one day forget you

Bb

Remind me of us two

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Birdy - Pamungkas: Birdy In My Heart, That Wants Flock it Back

Bb

(Please baby please)

D#

All the love we once knew

(Please baby please)

Bb

I'm begging on my knees

(Please baby please)

Bb

Stay with me baby please

Bb

Had a lunch today, In my head you say

Cm

"I do not want to go"

Bb

Then you go kiss me alright, Love me through the night

Cm

I don't fancy you go

D# Bb

Stay a little more, please me (Please baby please)

D# Bb

Cause love isn't so boring with you

F7 D#

And all them birds in the sky

Bb

Reminds me of us two

Bb

(Please baby please)

D#

All the love we once knew

(Please baby please)

Bb

Promises that we break

(Please baby please)

D#

The stories that we shared

(Please baby please)

Bb

Since the day that we met

(Please baby please)

D#

I'm begging on my knees

(Please baby please)

Bb

Stay with me baby please

Bb Cm

Please baby please

Bb Cm

Please baby please.

(Tribunnews.com/Pondra Puger)