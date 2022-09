Chord Gitar Aku Pasti Tahu - Bagindas, Simak Lirik Lagu dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Aku Pasti Tahu, lengkap dengan lirik dan video klipnya.

Lagu berjudul Aku Pasti Tahu dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Band Bagindas.

Lagu ini dirilis oleh Bagindas dalam albumnya yang juga bertajuk 'Aku Pasti Tahu'.

Aku Pasti Tahu dirilis pertama kali oleh Band Bagindas pada 2016.

Lagu ini menceritakan tentang kisah seorang kekasih yang sangat peka pada pasangan, hingga mengetahui isi hati pasangannya jika sang kekasih berulah atau macam-macam.

Hingga saat video klip Aku Pasti Tahu telah ditonton oleh 5,3 juta kali penonton di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Pasti Tahu - Bagindas:

Intro :

Am E

Am G Am

Am G Am..Am..

Am

aku tak akan menduakan cintamu

G Am

selama kau tak menduakan aku

Am

aku tak akan meninggalkan dirimu

G Am

selama kau setia untukku..

G C

aku pun juga kan setia untukmu

F E

selama hatimu untukku..

Reff I:

Am Dm G C

aku pasti tahu isi di hatimu

F Dm E

jangan pernah kau dustai aku..

Am Dm G C

hati ini bisa untuk merasakan

F Dm

bila kau selingkuh sungguh aku tahu

E Am -G-F-E

aku pasti tahu..

Am

aku tak akan menyakiti hatimu

G Am

selama kau jaga hatiku

Am

aku tak akan berpaling dari kamu

G Am

selama kau jujur padaku..

G C

aku pun juga kan setia untukmu

F E

selama hatimu untukku..

Reff II:

Am Dm G C

aku pasti tahu isi di hatimu

F Dm E

jangan pernah kau dustai aku..

Am Dm G C

hati ini bisa untuk merasakan

F Dm

bila kau selingkuh sungguh aku tahu

E F G F E

aku pasti tahu..uuu..tahu..uuu

Musik :

Dm G C Am Dm G C Am

F Dm E Am..

Kembali ke Reff

Am Am G-F-E Am

tahu..

Video Klip Aku Pasti Tahu - Bagindas:

