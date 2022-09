Chord Gitar Lagu Kau Tercipta Bukan Untukku - Nella Kharisma, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord lagu berjudul Kau Tercipta Bukan Untukku yang dinyanyikan oleh Nella Kharisma.

Lagu Tercipta Bukan Untukku akhir-akhir ini sering muncul di For You Page (FYP) TikTok.

Para pengguna TikTok banyak menggunakan lagu Tercipta Bukan Untukku ini sebagai backsound untuk membuat konten.

Pada 2017, Nella Kharisma membawakan ulang lagu Tercipta Bukan Untukku yang diciptakan oleh Obbie Messakh.

Kini Nella Kharisma sukses membawakan ulang lagu Tercipta Bukan Untukku hingga populer saat ini.

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Bayang Semu - Ungu: Ku Melayang Bagaikan Terbang ke Awan

Berikut ini chord gitar lagu Tercipta Bukan Untukku yang dinyanyikan Nella Kharisma:

Intro

Am F G Am

Am F G Am Am

Am F G Am

Am F G Am G

C

'Kan kubawa wajahmu

Em

'kan kubawa namamu

F

kuingin tidur

G C G

dan bermimpi malam ini..

C

Di sini di kamar ini

Em

sendiri melintas sepi

F

kusut masam rambut

G C

dan gaun malamku tak peduli..

F C

Di sana kau berdua

G C

di sini aku yang sendiri

F C

di sana kau tersenyum

G C

di sini aku yang menangis..