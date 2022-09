Chord Gitar dan Lirik Lagu Pelantur - The Adams, Luangkan Waktu Tuk Berpikir

Grup musik The Adams - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Pelantur dari The Adams yang rilis tahun 2019 lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Pelantur dari The Adams.

Lagu Pelantur merupakan lagu dari The Adams yang masuk dalam album terbarunya, Agterplaas.

Album Agterplaas rilis tahun 2019 lalu, hampir 15 tahun sejak album pertama The Adams rilis.

Pelantur - The Adams

C E

Secangkir kopi di pagi hari

Am C

Bicara seputar sana-sini

F Ab C Eb

Tak disadari lewati hari tanpa nutrisi

C E

Aku tak tahu yang engkau mau

Am C

Ku takkan mau walau kutahu

F Ab C

Iyakan saja agar wacana ini berlalu

[Pre-Chorus]

Ab Eb

Kau mengkritisi

Ab Eb

Berfilosofi

Bb F

Dan berteori

G F G

Tanpa makna, tanpa isi

A F

Seakan yang paling mengerti

[Chorus]

F G

Luangkan waktu 'tuk berpikir

Em Am

Jangan pernah mudah tersindir

Dm Db

Nanti engkau akan tersingkir

C F

Lihatlah sekitarmu

C F

Bukalah matamu

C F

Masih ada waktu

Eb C

Banyak hal yang perlu engkau tahu

[Verse 2]

C E

Aku tak tahu yang engkau mau

Am C

Ku takkan mau walau kutahu

F Ab C Eb

Iyakan saja agar wacana ini berlalu

[Pre-Chorus]

Ab Eb

Kau mengkritisi

Ab Eb

Berfilosofi

Bb F

Dan berteori

G F G

Tanpa isi, tanpa makna

A F

Ucapanmu laksana dewa

[Chorus]

F G

Luangkan waktu 'tuk berpikir

Em Am

Jangan pernah mudah tersindir

Dm Db

Nanti engkau akan tersingkir

C F

Lihatlah sekitarmu

C F

Bukalah matamu

C F

Masih ada waktu

Eb C

Banyak hal yang perlu engkau tahu

[Chorus]

Em G A

Luangkan waktu 'tuk berpikir

Gm Bm Ebm

Jangan pernah mudah tersindir

Em Bb

Nanti engkau akan tersingkir

D G

Lihatlah sekitarmu

D G

Bukalah matamu

D G

Masih ada waktu

Bb

Untuk sudut pandang berbeda

Bb

Ingatlah masih banyak

Bb D

Hal yang perlu engkau tahu

[Verse 3]

D F#

Secangkir kopi, sepotong roti

Bm D

Bicara seputar sana-sini

G A# D

Dan kusadari kulewati pagi tanpa arti

