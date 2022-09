Tokyo Revengers Chapter 269: Shinichiro Bubarkan Black Dragon dan Kondisi Mikey Pasca Kecelakaan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini spoiler Tokyo Revengers chapter 269.

Manga Tokyo Revengers chapter 269 akan mengungkap alasan Sano Shinichiro kembali ke masa lalu.

Sebelumnya, Tokyo Revengers chapter 268 mengungkap time leaper selain Takemichi, yaitu Sano Shinichiro.

Dalam pertarungannya dengan Mikey, Takemichi memaksa Mikey untuk mengatakan apa yang terjadi padanya.

Mikey mengatakan Shinichiro adalah time leaper yang telah menyelamatkannya di time line yang sebenarnya.

Chapter 269 berjudul "All Thing Must Pass", dikutip dari High on Cinemaa.

Tokyo Revengers Chapter 269

Babak ini diawali dengan pengungkapan time line waktu yang asli, ketika Shinichiro masih menjadi presiden geng Black Dragon generasi 1.

Pada hari itu, Shinichiro mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota geng.

Ia mengajak Mikey dengan menaiki motornya.