Xiumin EXO Dikonfirmasi akan Bintangi Drama Korea Terbaru Sajangdol Mart

TRIBUNNEWS.COM - JTBC News telah mengumumkan Xiumin EXO akan membintangi drama Korea terbaru berjudul Sajangdol Mart, Rabu (14/9/2022).

Infromasi tersebut juga telah dikonfirmasi oleh SM Entertainment bahwa Xiumin EXO akan menjadi pemeran utama dalam drama Korea Sajangdol Mart.

Hal tersebut mendai kembalinya Xiumin EXO di dunia akting, setelah lama tidak berakting selama 7 tahun.

Dikutip soompi.com, Sajangdol Mart adalah drama yang menggambarkan berbagai cerita masa lalu masing-masing member idol.

Sebelum mencapai kesuksesan menjadi boy group yang terkenal, mereka kerja sama untuk menjalankan supermarket.

Diketahui, Sajangdol Mart akan disutradarai oleh Lee Yoo Yeon yang juga menggarap web drama Korea 'Best Mistake'.

Baca juga: Xiumin EXO Dinyatakan Positif Covid-19

Hingga artikel ini terbit, belum diketahui secara pasti, kapan Sajangdol Mart rilis.

Xiumin EXO pertama kali debut di dunia akting dalam drama Korea bertajuk 'Falling for Challenge' pada tahun 2015 lalu.

Tahun berikutnya, ia juga membintangi film 'Seondal: The Man Who Sells the River'.

Sementara itu, Xiumin EXO tengah bersiap untuk debut album solonya bertajuk 'Brand New' pada 26 September mendatang.