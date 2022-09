Chord Gitar dan Lirik Lagu Setengah Hatimu - Dadali: Bilang Saja Bila Kau Tak Lagi Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Setengah Hatimu dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Setengah Hatimu dirilis tahun 2018.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Setengah Hatimu - Dadali:

Intro : Am..Am

Am Dm

Ada apa dengamu selama ini

E Am E

kau berubah tak sepeti biasanya

Am Dm

seringkali kau buat aku menangis

E Am

kau tak pernah lagi pedulikan aku

Reff 1:

A Dm G

Bilang saja bila kau tak lagi cinta

C F

bilang saja bila sudah tak sayang

Dm E

aku tak ingin terus tersakiti

Am E

seperti ini

Am Dm

Ada apa dengamu selama ini

E Am E

kau berubah tak sepeti biasanya

Am Dm

seringkali kau buat aku menangis

E Am

kau tak pernah lagi pedulikan aku

Reff 2:

A Dm G

Bilang saja bila kau tak lagi cinta

C F

bilang saja bila sudah tak sayang

Dm E

aku tak ingin terus tersakiti

Am A

seperti ini

Dm G

Jujur saja bila kau tak lagi cinta

C F

jujur saja bila kau tak sayang

Dm E

aku tak ingin hanya setengah hatimu

(F)

mencintai aku

Musik : F..Dm..Am..E

F..Dm..E

Reff 3:

Dm G

Bilang saja bila kau tak lagi cinta

C F

bilang saja bila sudah tak sayang

Dm E

aku tak ingin terus tersakiti

Am A

seperti ini

Dm G

Jujur saja bila kau tak lagi cinta

C F

jujur saja bila kau tak sayang

Dm E

aku tak ingin hanya setengah hatimu

Am

mencintai aku

Outro:

Dm E

aku tak ingin hanya setengah hatimu

F -Em Dm Am

mencintai aku... hoo ooo

(Tribunnews.com)