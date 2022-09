5 Lagu Arctic Monkeys yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify

TRIBUNNEWS.COM - Arctic Monkeys merupakan band Indie Rock asal Inggris.

Band yang terbentuk tahun 2002 ini awalnya beranggotakan lima orang.

Lima personel Arctic Monkeys di awal adalah Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley, Matt Helders dan Andy Nicholson.

Namun, pada 2006, Andy Nicholson meninggalkan Arctic Monkey.

Sejak saat itu, Arctic Monkeys beranggotakan empat orang hingga saat ini.

Selama kariernya, Arctic Monkeys banyak menelurkan lagu-lagu hits.

Baca juga: 5 Lagu The Adams yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify, Masa-Masa hingga Timur

YouTube Official Arctic Monkeys/Tangkapan Layar (YouTube Official Arctic Monkeys/Tangkapan Layar)

Sebut saja I Bet You Look Good on the Dance Floor hingga Do I Wanna Know?.

Lagu I Bet You Look Good on the Dance Floor juga menjadi lagu nomor satu di Top of The British Charts.

Tak hanya itu, banyak lagu-lagunya yang menjadi hits.

Lagu dari Arctic Monkeys juga banyak didengarkan di platform streaming musik Spotify.