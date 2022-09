Chord Gitar Adil Bagimu Tak Adil Bagiku - Geisha, Kunci Dimainkan dari G

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Adil Bagimu Tak Adil Bagiku yang dipopulerkan oleh band Geisha.

Lagu Adil Bagimu Tak Adil Bagiku merupakan singel dalam album ketiga Geisha yang bertajuk Bersinar Terang.

Album tersebut dirilis pada tahun 2014 oleh label Musica Studio's.

Adil Bagimu Tak Adil Bagiku - Geisha

Capo di fret 2



Intro G D C C

G D C C



G D Em Em

Dulu kamu tujuan hidupku

G D Em Em

Kesalahanku tak pernah menjagamu

C Bm Am D

Lalu dia datang dan mengambil kamu

.

Chorus

G

Ini yang adil bagimu

D Em D

tapi tak adil bagiku

C

Asal kau tahu

Bm Am

dan harus tahu perhatianku

D

Tak ingatkah kamu

.

G D Em Em

Memang dia lebih baik dari aku

G D Em Em

Memang dia lebih tepat untuk kamu

C Bm Am D

Lalu dia datang dan mengambil kamu

.

Chorus

G

Ini yang adil bagimu

D Em D

tapi tak adil bagiku oh

C

Asal kau tahu

Bm Am

dan harus tahu perhatianku

D

Tak ingatkah kamu

.

G

Ini yang adil baginya

D Em D

tapi tak adil bagiku wo

C

Asal kau tahu

Bm Am

dan harus tahu kasih sayangku

D

Tak ingatkah kamu

.

Interlude G D C D

wo..

.

C

Rela ku kau pergi,

Bm

jauh dari sini

Am D

Terbang tinggi lagi

.

Chorus

G

Ini yang adil bagimu

D Em D

tapi tak adil bagiku woo

C

Asal kau tahu

Bm Am

dan harus tahu perhatianku

D

Tak ingatkah kamu

.

G

Ini yang adil baginya

D Em D

tapi tak adil bagiku wooo

C

Asal kau tahu

Bm Am

dan harus tahu kasih sayangku

D G

Tak ingatkah kamu

.

G

Ini yang adil bagimu

D Em

tapi tak adil bagiku

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Kasmaran - Pinkan Mambo: Siang dan Malam Aku Tak Kuasa Melupakan Bayangmu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Disaat Aku Mencintaimu - Dadali: Aku Inginkan Dirimu Datang dan Temui Aku

(Tribunnews.com)