Lirik dan Terjemahan Black Widow - Iggy Azalea feat Rita Ora: I'm Gonna Love You Until You Hate Me

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Black Widow dalam artikel berikut ini.

Lagu Black Widow dipopulerkan oleh Iggy Azalea berduet dengan Rita Ora.

Video klip lagu Black Widow telah tayang di kanal YouTube pribadi Iggy Azalea sejak 13 Agustus 2014, lalu.

Hingga kini klip tersebut telah ditonton lebih dari 144 juta kali.

Lirik Lagu dan Terjemahan Black Widow - Iggy Azalea feat Rita Ora:

I'm gonna love you

Aku kan mencintaimu

Until you hate me

Hingga kau membenciku

And I'm gonna show you

Dan kan kutunjukkan padamu

What's really crazy

Apa yang benar-benar gila

You should've known better

Harusnya kau sudah lebih tahu

Than to mess with me, heartache

Jangan macam-macam denganku, sakit hati

I'm gonna lie to you, I'm gonna lie to you

Aku kan berdusta padamu, aku kan berdusta padamu

Gonna lie to you, gonna lie to you

Kan berdusta padamu, kan berdusta padamu

Like a black widow, baby

Seperti seekor black widow (laba-laba yang membunuh pejantannya)

This twisted cat and mouse game always starts the same

Permainan kucing dan tikus yang berliku-liku ini mulanya selalu sama

First we're both down to play then somehow you go astray

Awalnya kita berdua mulai bermain lalu entah bagaimana kau tersesat

We went from nothing to something liking to loving

Kita beranjak dari bukan apa-apa menjadi suka lalu cinta

It was us against the world now we just fucking

Kini kita menghadapi dunia, kita bercinta

It's like I loved you so much and now I just hate you

Seakan aku sangat mencintaimu dan kini aku membencimu

Feeling stupid for all the time that I gave you

Merasa bodoh untuk semua waktu yang tlah kuberikan padamu

I wanted all or nothing for us ain't no place in between

Kuingin semuanya atau tidak sama sekali untuk kita, tak ada tempat di antaranya

By me believing what you say that you never mean

Dengan aku percaya yang kau katakan yang tak pernah dari hatimu

Like It'll last for ever but now forever ain't as long

Seperti semua kan abadi tapi kini keabadian tidaklah lama

If it wasn't for you I wouldn't be stuck singing this song

Jika bukan untukmu aku takkan menyanyikan lagu ini

You was different from my last but now you got a mirror

Kau berbeda dari lelaki terakhir tapi kini kau punya cermin

But as it all plays out I see it couldn't be clearer

Tapi saat semuanya letih dan tak berdaya kulihat tak bisa lebih jelas lagi

Now sing

Kini bernyanyilah

You used to be thirsty for me

Dulu kau selalu haus akan diriku

But now you wanna be set free

Tapi kini kau ingin dibebaskan

This is the web, the web that you weave

Inilah jaring-jaring, yang kau rajut

So baby now rest in peace

Jadi kasih, kini beristirahatlah dengan tenang

(It's all over with now)

(Kini semuanya tlah usai)

I'm gonna love you until it hurts

Aku kan mencintaimu hingga sakit kurasa

Just to get you I'm doing whatever works

Untuk mendapatkanmu, kan kulakukan apa saja yang kubisa

You'd have never met nobody

Kau takkan pernah bertemu orang lain

That will do you how I do ya

Yang kan perlakukanmu seperti aku

That will bring you to your knees

Yang akan membuatmu bertekuk lutut

Praise Jesus hallelujah

Puji Yesus, hallelujah

Imma make you beg for it, plead for it

Aku kan membuatmu memohon dan meminta satu hal

Till you feel like you breath for it

Hingga kau merasa bernafas deminya

Till you do any and everything for it

Hingga kau lakukan apa saja untuknya

I want you to fiend for it

Kuingin kau tergila-gila

Wake up and dream for it

Bangun dan memimpikannya

Till it's got you gasping for air

Hingga satu hal itu membuatmu gelagapan

And you live for it

Dan kau hidup untuknya

Til then having kids, can check on your mind

Hingga kemudian punya anak, boleh periksa pikiranmu

And there's nothing but me on it

Dan tak ada hal lain selain diriku

Now it's me time believe that

Kini saatnya aku percaya bahwa

If it's yours when you want it

Jika ini milikmu saat kau menginginkannya

I wouldn't promise I need that

Aku takkan berjanji membutuhkannya

Till I'm everywhere that you be at

Hingga aku di semua tempat kau berada

I can't fall back go quick

Aku tak bisa mundur, lakukanlah cepat

'Cause this here is fatal attraction

Karena di sinilah pesona maut

So I take it all or I don't want shit

Maka kuambil semuanya atau tak kuinginkan sedikitpun

Video Klip Black Widow - Iggy Azalea feat Rita Ora:

(Tribunnews.com)