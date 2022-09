Putra Siregar Bebas dari Penjara, Nonton Bola di Stadion Bareng Atta Halilintar

TRIBUNNEWS.COM - Pengusaha Putra Siregar ternyata sudah bebas dari penjara.

Sebelumnya, bos PS Store itu berurusan dengan hukum lantaran terlibat penganiayaan bersama Rico Valentino terhadap Muhammad Nur Alamsyah.

Belum diketahui kapan persisnya Putra Siregar ini bebas dari penjara, namun ia diketahui sudah menyaksikan klub miliknya berlaga, yakni FC Bekasi City berlaga di Liga 2.

Bertanding melawan PSIM Yogyakarta pada Senin (19/9/2022), klub milik Putra Siregar itu menang dengan hasil akhir 3-0.

Untuk diketahui, FC Bekasi City dulunya merupakan AHHA PS Pati FC, klub milik Putra Siregar dan Atta Halilintar.

FC Bekasi City melalui unggahan di Instagramnya @fcbekasi, menyambut kembalinya Presiden klub tersebut.

Tak hanya itu, kemenangan itu juga didedikasikan untuk Putra Siregar yang telah bebas.

"Welcome Back El-Presidente @putrasiregarr17

Terimakasih telah mengawal pertandingan hari ini, kemenangan hari ini kami dedikasikan untukmu. Glad To See You Here Papi!," tulis FC Bekasi City.

Putra Siregar pun turut mengomentari unggahan itu dan mengaku itu adalah hadiah terindah.

"Hadiah terindah," tulis suami Septia Yetri Opani ini.

