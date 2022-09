Sebelum Berpulang, Reza Gunawan Sempat Ajarkan Teknik Pengobatan Tradisional kepada Dee Lestari

TRIBUNNEWS.COM - Sebelum berpulang, Reza Gunawan sempat mengajarkan teknik pengobatan tradisional kepada istrinya, Dee Lestari.

Suami Dee Lestari, Reza Gunawan kini telah berpulang.

Sebelum berpulang, Reza Gunawan mengajarkan banyak pelajaran kepada Dee Lestari.

Reza Gunawan ternyata sempat mengajari teknik pengobatan tradisional kepada Dee Lestari.

Akhirnya, teknik pengobatan ini bermanfaat untuk merawat Reza Gunawan selama sakit.

"Ketika kamu mulai sakit, kamu berusaha menaikkelaskan kemampuanku, cara tusuk jarum, moxa, teishin, pijat, accupressure, supaya bisa merawatmu lebih baik," tulis Dee Lestari dalam akun Instagram @deelestari, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Dee Lestari Ungkap Isyarat Sebelum Reza Gunawan Meninggal Dunia

Dalam satu setengah bulan terakhir, secara tidak langsung Reza Gunawan memberikan banyak pelajaran.

Diketahui, Reza Gunawan didiagnosa mengidap stroke selama sebulan sebelum meninggal dunia.

Saat itu juga membuat Dee Lestari memandang dunia secara berbeda.

"Puncaknya, dalam satu setengah bulan terakhir hidupmu, kamu menganugerahiku pelajaran tak ternilai. I see the world rather differently now, thanks to you," tulis Dee Lestari.