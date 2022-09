Imbas sang Adik Dianggap Rasis, Acha Septriasa Batasi Kolom Komentar karena Dihujat Warganet

TRIBUNNEWS.COM - Artis Acha Septriasa kini membatasi kolom komentar setelah banyak warganet yang menghujat.

Akun Instagram Acha Septriasa diserang warganet luar negeri lantaran aksi rasis yang dilakukan oleh sang adik, Jossi Marchelli Risaputra.

Mengutip TribunJateng, hal tersebut berawal saat Jossi Marchelli membuat sebuah video parodi hingga viral di TikTok.

Dalam video tersebut, Jossi Marcheli direkam dari arah belakang tengah menonton trailer film The Little Mermaid yang dibintangi oleh Halle Bailey.

Seperti yang diketahui bahwa Halle Bailey telah didapuk memerankan karakter Ariel di film The Little Mermaid.

Terpilihnya Halle Bailey rupanya sempat menimbulkan pro dan kontra.

Ini karena sosok Ariel dalam kisah Disney digambarkan memiliki mata berwarna biru, kulit putih, dan rambut merah, yang mana itu sangat berbeda dengan Halle Bailey.

Banyak pro dan kontra, membuat Jossi Marcheli ikut-ikutan.

Saat Halle Bailey muncul sebagai Ariel di trailer film tersebut, Jossi Marcheli berbalik badan dengan mengenakan masker wajah berwarna hitam.

"Mommy, she like me (Ibu dia seperti aku)," kata Jossi.