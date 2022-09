Nana eks After School dan Jeon Yeo Been Ungkap Kasus Alien di Drama Korea Misteri Sci-fi Glitch

Poster Glitch (Kiri) dan Nana & Jeon Yeo Been (Kanan). Nana dan Jeon Yeo Been akan membintangi drama Korea terbaru yang berjudul Glitch.

TRIBUNNEWS.COM - Nana dan Jeon Yeo Been akan membintangi drama Korea terbaru yang berjudul Glitch.

Pada drama Korea Glitch, Nana dan Jeon Yeo Been akan bekerja sama untuk menyelidiki dan mengungkap kasus alien.

Nana akan memainkan peran sebagai Heo Bo Ra dan Jeon Yeo Been akan berperan sebagai Hong Ji Hyo.

Sebelumnya, Nana telah sukses membintangi banyak judul drama di antaranya, The Good Wife, Into The Ring, The Swindlers, dikutip dari Soompi.

Sementara Jeon Yeo Been juga telah dikenal di berbagai judul drama Korea, mulai dari Secret Zoo, Melo Is My Nature hingga Vincenzo.

Trailer dan Poster Drama Korea Glitch Telah Dirilis

Drama Korea Glitch bergenre misteri sci-fi dan disutradarai oleh Roh Deok.

Sementara drama Korea Glitch di tulis oleh Jin Hae See yang merupakan penulis serial hit "Extracurrikuler".

Trailer dan poster Drama Korea Glitch telah dirilis pada 13 September 2022.

Trailer Glitch menyoroti chemistry antara Hong Ji Hyo, yang dapat melihat alien, dan Heo Bo Ra, yang merupakan pengikut alien, dikutip dari Soompi.