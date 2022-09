Cara Jung Ryeo Won dan Lee Kyu Kyung Merajut Chemistry Bintangi Drama 'May It Please The Court'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Jung Ryeo Won dan aktor Lee Kyu Kyung dipertemukan untuk membintangi drama korea berjudul May It Please The Court.

Mengenai ini, Jung Ryeo Won bercerita cara membangun chemistry dengan Lee Kyu Kyung.

Ia mengungkapkan, keduanya lebih sering bertemu melalui virtual untuk mendiskusikan peran masing-masing. Sebab masih pandemi Covid-19 saat itu.

"Harus ada sedikit chemistry antara kami, tetapi karena pandemi Covid-19, kami tidak bisa bertemu langsung. Jadi kami melakukan banyak rapat lewat Zoom," kata Jung Ryeo Won saat konferensi pers virtual, Rabu (21/9/2022).

Membangun chemistry, baik Jung Ryeo Won dan Lee Kyu Kyung mengaku tidak merasakan kesulitan.

"Saya pikir mudah, saya di rumah, dia (Lee Kyu Kyung) juga di rumah. Kami memastikan bagaimana pendapat masing-masing soal dialognya," ujar Jung Ryeo Won.

"Kami membangun chemistry seperti itu," lanjutnya.

Karakter Jung Ryeo Won dan Lee Kyu Kyung memiliki pekerjaan yang sama, yaitu sebagai pengacara.

"Saya seorang pengacara yang sangat ambisius dengan tingkat keberhasilan 92 persen," ujar Jung Ryeo Won.