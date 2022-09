Chord Gitar Cinta Dalam Hidupku - Rossa: Hanya Wajahmu yang Terukir di Dalam Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Cinta Dalam Hidupku yang dipopulerkan oleh Rossa.

Lagu Cinta Dalam Hidupku merupakan singel dalam album Rossa yang bertajuk A New Chapter.

Album tersebut dirilis pada tahun 2017 melalui label Trinity Optima Production

Cinta Dalam Hidupku - Rossa

F#m D

Dalam mimpiku aku bermimpi

Bm C#

Tentang kekasih itu dirimu

F#m D

Tambatan hati yang telah pergi

Bm C#

Hanya dirimu tak ada lagi



[chorus]

F#m Bm E

Hanya wajahmu yang terukir di dalam hatiku

A D

Abadi dan takkan pernah terganti

Bm C#

Hanya kaulah cinta dalam hidupku



F#m Bm E

Meskipun langit telah memisahkan cinta kita

A D

Aku kan selalu untukmu

Bm G#m C# F#m

Cintamu akan selalu bersemi di hidupku



F#m D

Malam-malamku tanpa dirimu

Bm C#

Terbuai sepi dihias rindu

F#m D

Resah di dada ingin berjumpa

Bm C#

Ku tak berdaya terbang kesana



[chorus]

F#m Bm E

Hanya wajahmu yang terukir di dalam hatiku

A D

Abadi dan takkan pernah terganti

Bm C#

Hanya kaulah cinta dalam hidupku



F#m Bm E

Meskipun langit telah memisahkan cinta kita

A D

Aku kan selalu untukmu

Bm G#m

Cintamu akan selalu bersemi di hidupku



[int] Am Dm G C F Dm E C#



[chorus]

F#m Bm E

Hanya wajahmu yang terukir di dalam hatiku

A D

Abadi dan takkan pernah terganti

Bm C#

Hanya kaulah cinta dalam hidupku



F#m Bm E

Meskipun sang langit telah memisahkan cinta kita

A D

Aku kan selalu untukmu

Bm G#m G

Cintamu akan selalu bersemi

F#m

di hidupku

(Tribunnews.com)