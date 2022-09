Spoiler One Piece 1061: Egghead Pulau Masa Depan, Dr Vegapunk Muncul?

One Piece - Bajak Laut Topi Jerami. Spoiler One Piece 1061, chapter ini berjudul Egghead Pulau Masa Depan dan muncul wanita yang mengatakan bekerja dengan pemerintah, Dr Vegapunk.

TRIBUNNEWS.COM - Manga One Piece chapter 1061 dijadwalkan rilis Minggu, 25 September 2022.

Jelang perilisannya, muncul spoiler One Piece chapter 1061 yang beredar.

Pada spoiler One Piece 1061 terbaru mengungkap judul bab ini adalah 'Egghead, Island of the Future' atau 'Egghead, Pulau Masa Depan'.

Tidak hanya itu, pada gambar RAW One Piece 1061 menunjukkan seorang wanita mengatakan Dr Vegapunk.

Tapi belum jelas apakah wanita itu adalah Dr Vegapunk atau hanya anak buah Dr Vegapunk.

Untuk lebih lengkapnya, berikut Spoiler One Piece 1061 yang dikutip dari Reddit.

Gambar halaman depan menunjukkan Caesar Clown yang mengejar Germa 66.

Awal cerita diperlihatkan Luffy menolong seseorang yang muncul dari laut.

Seseorang tersebut yakni Jewelry Bonney, salah satu Generasi Terburuk.

Bonney mengatakan ada sesuatu di bawah laut, kemudian kru Topi Jerami melihat ke bawah kapal.