Main Drama Bareng di Big Mouth, Yoona SNSD Puji Kualitas Akting Lee Jong Suk

TRIBUNNEWS.COM - Yoona SNSD untuk pertama kalinya beradu akting dengan Lee Jong Suk bermain drama bareng berjudul Big Mouth.

Meski begitu, Yoona dan Lee Jong Suk sudah saling kenal sejak lama.

Yoona mengaku bahwa dirinya nyaman akting bareng Lee Jong Suk di drama Big Mouth.

"Aku merasa nyaman karena kami saling mengenal. Kami bahkan sering menanyakan kabar. Aku pikir kerja bersama bukan sesuatu yang buruk," kata Yoona, dikutip dari Naver, Jumat (22/9/2022).

Tak hanya itu, Yoona pun memberi pujian kepada Lee Jong Suk.

Menurutnya, kualitas akting Lee Jong Suk sangat memukau.

Maka tak heran serial yang dibintangi Lee Jong Suk selalu mendapat rating bagus.

"Dia aktor yang sangat detail dan gentle dalam aktingnya. Ini merupakan proyek pertama kami, energi, perasaan dan emosi kami tercermin dalam satu layar," ujar Yoona.

"Aku pikir pantas ada alasan orang-orang percaya dan menonton semua proyek Lee Jong Suk (karena aktingnya bagus)," lanjutnya.

