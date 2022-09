Tiket Konser NCT 127 di ICE BSD Jakarta Sudah Habis Terjual di Hari yang Sama

TRIBUNNEWS.COM - Tiket konser NCT 127 yang akan diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Jakarta tersebut telah habis terjual.

Diketahui, boyband NCT 127 akan menggelar konser di Indonesia pada Sabtu, 5 November 2022 mendatang.

Konser ini bertajuk NCT 127 2ND TOUR NEO CITY: JAKARTA THE LINK.

Dalam Instagram promotor @dyandraglobal, tiket konser NCT 127 sudah dapat dibeli mulai Kamis (22/9/2022) pukul 13.27 WIB di aplikasi Blibli.

"Tickets for NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : JAKARTA – THE LINK' is now on sale!" tulis keterangan postingan.

Tiket konser NCT 127 dapat dibeli di aplikasi Blibli mulai Kamis (22/9/2022) pukul 13.27 WIB. (Tangkapan layar Instagram @dyandraglobal)

Namun, di hari yang sama, Dyandra Global kembali mengumumkan bahwa tiket konser NCT 127 telah habis terjual.

Pihak promotor pun berterima kasih atas antusiasme dan dukungan besar dari para penggemar.

"Terima kasih NCTzens atas antusiasme dan dukungan besarnya!

Tiket NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : JAKARTA – THE LINK' sudah soul out!" tulis keterangan postingan.

Pihak promotor meminta penggemar untuk terus memantau Instagram mereka untuk informasi lebih lanjut.