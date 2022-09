Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Bersemi Kembali - Dadali: Aku Jatuh Cinta Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Cinta Bersemi Kembali dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Cinta Bersemi Kembali dirilis tahun 2012.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Bersemi Kembali - Dadali:

[intro] C

C Em

kenangan indah saat bersamamu

F G

saat kau ada di sampingku

C Em

kini semua terulang kembali

F C G

masa-masa terindah bersamamu

[chorus]

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta yang dulu bersemi kembali

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta pada mantan kekasihku

C Em

cinta yang pernah ada di hatiku

F C G

kini tlah hadir kembali di jiwaku

C Em

mungkinkah semua terulang kembali

F Fm

ku ingin engkau seperti dulu

Em Am Em Am

ku rasa ku tlah jatuh cinta

F G

kepada dirimu

[chorus]

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta yang dulu bersemi kembali

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta pada mantan kekasihku

[solo] Am Em F C G

Am Em F Fm

Em Am Em Am

ku rasa ku tlah jatuh cinta

F G

kepada dirimu

[chorus]

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta yang dulu bersemi kembali

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta pada mantan kekasihku

[outro] C F Am G

C F Am G C

