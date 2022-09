Line Up We The Fest 2022 Day 2, 24 September dan Harga Tiketnya

Poster We The Fest 2022 (Kiri), Line Up We The Fest Day 2 (Kanan). We The Fest 2022 Day 2 menampilkan sederet artis di antaranya, NOAH, Isyana Sarasvati, Zack Tabulo, Tulus, Hindia hingga Rendy Pandugo.

TRIBUNNEWS.COM - We The Fest 2022 merupakan festival musik musim panas tahunan yang diadakan di Jakarta.

We The Fest 2022 diadakan dalam 3 hari yaitu mulai 23 September hingga 25 September 2022.

Konser musik We The Fest 2022 diadakan tepatnya di Kompleks GBK Sport Senayan.

Namun pada konser musik We The Fest 2022, terdapat 4 panggung yaitu We The Fest Stage, This Stage is Bananas, Another Stage dan WTF Park Stage.

Line Up We The Fest Day 2 (24 September 2022)

Dikutip dari akun Instagram @we.the.fest, berikut line up We The Fest 2022 Day 2:

1. We The Fest Stage

- NOAH: 18.00 WIB

- Isyana Sarasvati: 19.10 WIB