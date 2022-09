Spoiler Little Women Episode 7: Kim Go Eun dan Wi Ha Joon Mulai Saling Percaya, Malam Ini di Netflix

Kim Go Eun dan Wi Ha Joon - Berikut spoiler drama Korea Little Women episode 7 tayang malam ini di Netflix

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini spoiler drama Korea Little Women episode 7, yang akan tayang malam ini di Netflix.

Drama Korea Little Women berkisah tentang tiga bersaudara yang saling menyayangi dan hidup serba kekurangan.



Bergenre misteri dan kelaurga, drama Korea Little Women dibintangi oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hu dan Wi Ha Joon.

Drama Korea Little Women tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 malam waktu Korea atau 19.00 WIB di Netflix.

Pada episode Little Women sebelumnya, Oh In Joon diajak bergabung ke komunitas Jeongran oleh Uhm Ji Won (Won Sang Ah).

Oh In Joo bimbang dan ragu menerima tawaran tersebut.

Oh In Joo (Kim Go Eun) membuat rencana dan bekerja sama dengan Choi Do II (Wi Ha Joon).

Mereka berencana menukar buku besar dana gelap dengan uang 70 miliar won (sekitar $50,1 juta).

Oh In Joo juga melihat sifat asli Park Jae Sang.

Terlebih, Oh In Joo menduga Park Jae Sang telah membunuh temannya, Jin Hwa Young (Choo Ja Hyun)

Oh In Joo menemukan rekaman video dari kamera dashboard mobil Park Jae Sang yang tidak pernah dikendarai.

