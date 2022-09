CARA Penukaran Tiket Konser Westlife di Jatim International Expo Surabaya Hari Ini

Konser Westlife "The Wild Dreams Tour" - Berikut ini cara penukaran tiket konser Westlife di Surabaya, Minggu (25/9/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Inilah cara dan jadwal penukaran tiket konser Westlife.

Konser ini digelar di Jatim International Expo Surabaya pada hari ini, Minggu (25/9/2022) pukul 20.00 WIB.

Tiket konser bertajuk The Wild Dreams Tour All the Hits! ini dapat dibeli melalui Tiket.com.

Adapun tiket yang tersisa saat ini adalah Festival B seharga Rp 1.250.000.

Untuk menghadiri konser ini, penonton wajib sudah melakukan vaksinasi dosis 2.

Secara lengkap, simak jadwal dan cara penukaran tiketnya di bawah ini.

Jam Penukaran Tiket Westlife

25 September 2022 (Jatim International Expo) pukul 11.00 - 19.30 WIB.

Jadwal Open Gate

25 September 2022 - Jatim International Expo, pukul 18.00 WIB.