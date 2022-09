Daftar Lagu Populer Westlife, Ada 'Uptown Girl', 'I Have A Dream' dan 'You Raise Me Up'

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar lagu populer Westlife, boy band asal Irlandia yang terkenal sejak tahun 1999.

Beberapa lagu populer Westlife mengantarkan mereka pada popularitas yang cukup tinggi pada masanya.

Lagu populer Westlife yang pertama adalah singel perdana berjudul "Swear It Again" pada April 1999.

Boyband yang kini beranggotakan Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne dan Mark Feehily saat ini masih aktip melakukan tur di beberapa negara.

Satu di antaranya adalah di Sentul Internasional Convention Center (ICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/9/2022) malam lalu.

Lalu apa saja daftar lagu populer dari Westlife?

Baca juga: Profil Westlife: Boyband Asal Irlandia Terbentuk Tahun 1998, Alasan Brian Keluar

Simak daftar daftar lagu populer Westlife yang Tribunnews kutip dari laman officialcharts.com berikut ini.

Daftar lagu populer Westlife

1. UPTOWN GIRL (2001)

2. FLYING WITHOUT WINGS (1999)



3. YOU RAISE ME UP (2005)