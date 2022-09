Onadio Leonardo Manggung Meski tengah Berduka, Beby sang Istri Keguguran

TRIBUNNEWS.COM - Onadio Leonardo, putuskan tetap manggung meski tengah berduka.

Sang istri, Beby Prisillia dikabarkan alami keguguran.

Momen Onad mengabarkan sang istri baru alami keguguran diungkap saat Onadio manggung di acara Pestapora yang digelar di Jakarta pada 24 September 2022.

"Agak sedih sih, jadi sebenarnya istri gue keguguran," ujar Onadio di atas panggung acara Pestapora yang diunggah penonton melalui akun TikTok @stipensalas pada Sabtu (24/9/2022).

"Thank you banget yang udah dateng, gue cuma mau minta yang di sebelah kanan buat ngehibur gue. You know, anak gue kan mati ya. lo tahu nggak perasaan gue," ujar Onad sambil bergetar menahan tangis.

Onad langsung mengalihkan dengan mengajak penonton bernyanyi, menyanyikan lagu Biarlah.

Setelah momen tersebut, Beby dan Onad banjir doa dari penggemar.

Akun Instagram @onadioleonardo_official juga terlihat mengunggah kondisi sang istri yang masih dirawat di rumah sakit.

Onad bahkan meminta maaf pada Beby karena tak bisa berada di sampingnya.

Onadio Leonardo sedang manggung, kabarkan istri keguguran (Instagram)

"Maaf gak bisa nemenin, i love you istriku @bebyleonardo be strong sayang," tulis @onadioleonardo_official.