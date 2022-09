7 Drama yang Dibintangi Jung Chaeyeon, Terbaru The Golden Spoon

TRIBUNNEWS.COM - Jung Chaeyeon merupakan aktris asal Korea Selatan dan anggota girl grup DIA.

Jung Chaeyeon lahir pada 1 Desember 1997 di Suncheon, Jeolla-do Selatan, Korea Selatan.

Pada 14 September 2015, Jung Chaeyeon mengawali debutnya sebagai anggota girl grup MBK Entertainment DIA (Do It Amazing) dan merilis album studio pertama yang berjudul 'Do It Amazing'.

Jung Chaeyeon juga sempat menjadi kontestan di Produce 101 dan berhasil menduduki peringkat ke-7.

Sehingga Jung Chaeyeon bergabung dengan IOI di tahun 2016.

Tidak hanya sebagai penyanyi, Jung Chaeyeon juga dikenal telah membintangi berbagai judul drama Korea.

Drama yang dibintangi Jung Chaeyeon mulai dari Reunited Worlds hingga The Golden Spoon.

Berikut 7 Drama yang Dibintangi Jung Chaeyeon

1. Reunited Worlds (2017)

Reunited Wolds merupakan salah satu drama Korea yang dibintangi oleh Jung Chaeyeon.