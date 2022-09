Sosok Bimbim Slank di Mata Mezzaluna D'Azzurri Putrinya, Ayah yang Santai, Lebih Cocok Jadi Teman

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - - Penyanyi Mezzaluna D'Azzurri pastinya bangga lahir dari orang tuanya pasangan Bimbim Slank dan Reny Setiawati selama 21 tahun ini.

Rasa bangga itu, selain karena ayahnya adalah musisi legendaris, Mezzaluna D'Azzurri bisa sangat dekat dengan Bimbim Slank dan Reny Setiawati.

"Ya papa dan mama jadi teman ceritaku. Kita dinamikanya kayak teman dekat aja," kata Mezzaluna D'Azzurri kepada Wartakotalive.com.

Kedekatannya itu diakui wanita yang akrab disapa Mezz tersebut kepada sang ayah, Bimbim Slank yang dianggap sebagai ayah yang santai.

"Satu kata buat bokap, dia santai banget sih walaupun lebih pendiam ketimbang mama," ucapnya.

Akan tetapi, Mezz memastikan Bimbim lebih banyak bicara saat diatas panggung ketimbang di rumah.

"Sebenarnya engga beda banget. Pada dasarnya papa santai, kalau diatas panggung dia cerewet kalau di rumah engga cerewet seperti itu," ungkapnya.

Walau begitu, pelantun 'You Should Know' tersebut sering mendapatkan nasihat dari Bimbim Slank meski sang ayah jarang sekali bicara di rumah.

"Ya pesannya selalu sederhana dan jangan berlebihan. Papa selalu meminta aku tiga hal, aku harus selalu belajar mengaji, bisa bahasa Inggris, dan melek terhadap dunia," jelasnya.

Mezzaluna D'Azzurri sudah tahu bagaimana perjalanan kehidupan sang ayah, Bimbim Slank yang dekat dengan narkoba walau sukses di dunia musik.

"Ya pastinya bangga. Diajarin sama papa juga harus selalu bangga dengan orang tua apapun pekerjaannya," ujar Mezzaluna D'Azzurri.