Lirik Lagu Unfinished - Noah Cyrus: Now I've Got You on My Mind

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Unfinished dari Noah Cyrus dalam artikel ini.

Adik Miley Cyrus, Noah Cyrus baru saja merilis single terbarunya bertajuk Unfinished.

Lagu Unfinished dirilis pada 16 September 2022 melalui label Columbia Records.

Unfinished tergabung dalam album studio pertama Noah Cyrus yang berjudul The Hardest Part.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Unfinished dari Noah Cyrus:

[Verse 1]

I'm slowly killing myself

Perlahan-lahan aku membunuh diriku sendiri

I'm trying so hard at the back of the shelf

Aku berusaha begitu keras untuk merubah diriku

It's just the same every day

Namun saja setiap harinya

I'm writing these songs that will never get played

Kutulis lagu-lagu ini yang tak akan pernah diputar

I get told what's wrong and what's right

Aku diberi tahu apa yang salah dan apa yang benar

I don't have a romantic life

Aku tak miliki kehidupan yang romantis

And everyone's dying, so I keep on trying

Dan semua orang merana, jadi aku terus berusaha

To make 'em proud before they are gone

Untuk membuat mereka bangga sebelum mereka pergi

[Chorus]

But can't someone help me?

Tapi bisakah seseorang membantuku?

Oh, please, someone help me

Oh, tolong, seseorang bantu aku

I don't care, anyone, anything

Aku tak peduli, siapa pun itu

'Cause I'm so sick of being so lonely

Karena aku muak dengan kesepian

Miss all my family

Rindu semua keluargaku

I don't care, anyone, anything

Aku tak peduli, siapa pun itu

'Cause I'm so sick of being so lonely

Karena aku muak dengan kesepian

[Verse 2]

I'm spending more than I earn

Kubelanjakan lebih dari yang kuhasilkan

Drink all the time to forget I'm not her

Minumlah sepanjang waktu untuk melupakan aku bukan dia

'Cause I go to parties sometimes

Karena terkadang aku pergi ke pesta

And I'll kiss a boy and pretend for the night

Dan aku akan mencium seorang pria dan berpura-pura malam itu

'Cause I don't know much about me

Karena aku tak tahu banyak tentang diriku

I'm still ashamed of who I used to be

Aku masih malu dengan siapa diriku yang dulu

So I try way too hard, but I still miss the mark to fit in

Jadi aku berusaha begitu keras, tapi aku tetap tertinggal

Fit in, woah

Untuk berbaur

[Chorus]

But can't someone help me?

Tapi bisakah seseorang membantuku?

Oh, please, someone help me

Oh, tolong, seseorang bantu aku

I don't care, anyone, anything

Aku tak peduli, siapa pun itu

'Cause I'm so sick of being so lonely

Karena aku muak dengan kesepian

Miss all my family

Rindu semua keluargaku

I don't care, anyone, anything

Aku tak peduli, siapa pun itu

'Cause I'm so sick of being so lonely

Karena aku muak dengan kesepian

[Outro]

I don't care, anyone, anything

Aku tak peduli, siapa pun itu

'Cause I'm so sick of being so lonely

Karena aku muak dengan kesepian (*)



(Tribunnews.com)