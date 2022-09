TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Fade - Jeff Satur (English Version).

Lagu Fade (English Version) telah dirilis Jeff Satur pada 29 September 2022 di kanal YouTube-nya.

Lagu Fade sebelumnya telah dirilis Jeff Satur dalam bahasa Thailand pada 23 September 2022.

Lirik Lagu Fade - Jeff Satur (English Version):

Forever feels like this

(Selamanya terasa seperti ini)

I can’t forget

(Aku tidak bisa melupakan)

I still feel your kiss

(Aku masih merasakan ciumanmu)

What you said

(Apa yang kamu katakan?)

What you wore

(Apa yang kamu pakai?)

Where I was

(Dimana aku berada?)

When you walked out the door

(Ketika kamu berjalan keluar pintu)

Don’t even know my own lies

(Bahkan tidak tahu kebohonganku sendiri)

Said I’m okay

(Katanya aku baik-baik saja)

But still I cry

(Tapi tetap saja aku menangis)

And I try and I try

(Dan aku mencoba dan aku mencoba)

To hold on

(Untuk bertahan)

Like it won’t end

(Seperti itu tidak akan berakhir)

So tonight

(Jadi malam ini)

I might

(Mungkin aku)

Just dream of you

(Hanya memimpikanmu)

Every song I hear

(Setiap lagu yang aku dengar)

Gives me the blues

(Memberiku blues)

I see rain

(Aku melihat hujan)

But maybe they’re all tears for you

(Tapi mungkin mereka semua menangis untukmu)

Can you please just fade away away?

(Bisakah kamu menghilang begitu saja?)

So this pain can stay away always?

(Jadi rasa sakit ini bisa menjauh selalu?)

My heart is a little slow

(Hatiku agak lambat)

Ur unforgettable

(Kamu tak terlupakan)

I can’t let go

(Aku tidak bisa melepaskan)

Can you please just fade away away?

(Bisakah kamu menghilang saja?)

So this pain can stay away always?

(Jadi rasa sakit ini bisa menjauh selalu?)

Not crying but my eyes

(Bukan menangis tapi mataku)

Both have not been dry

(Keduanya belum kering)

For days

(Selama berhari-hari)

Without you I’ll never be okay

(Tanpamu aku tidak akan pernah baik-baik saja)

Forever feels like this

(Selamanya terasa seperti ini)

Like a broken watch I can’t fix

(Seperti jam tangan rusak yang tidak bisa aku perbaiki)

From the moon to the sun

(Dari bulan ke matahari)

Yeah I’m missing your love

(Ya aku merindukan cintamu)

and lips

(Dan bibir)