Lirik Lagu Beatbox - NCT Dream: Everywhere I go Bring the Beatbox

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu Beatbox dipopulerkan oleh NCT Dream dalam artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'Cool kid daun Kick on the drum drum drum'.

Beatbox merupakan lagu yang masuk dalam album bertajuk Beatbox - The 2nd Album Repackage.

Lagu Beatbox rilis pada tahun 2022 dengan genre Korea Dance atau Electronic, K-Pop.

Lagu Beatbox berhasil memenangkan trofi pada lima ajang Show Champion, M Countdown, Music Bank, Music Core, dan Inkigayo.

Baca juga: Keseruan NCT Dream Manggung di Korean Wave 2022, Bawakan Lagu Beatbox dan Hot Sauce

Lirik Lagu Beatbox - NCT Dream

Yeah

Baenneun sungan Heartbeat bum bum bum

Cool kid daun Kick on the drum drum drum

Sugar pop! I got some some some

Momi baneunghae Like a morning call

Oh mwol hadeun dallajigil wonhamyeon

Gaman gidariji malgo himkkeot sori naejilleo

Dance the dance the dance dance

Tto han beon sesangeul heundeureo bolge

Watch me ooh 24/7 ajik bujokae

Deullini

Hamkke inneun maeil Put it on replay

Yeah michyeobeoril hap mandeureo (yeah yeah)

Make a Beatbox box teoteuryeo (yeah yeah)

Moilsurok wanbyeokan gunghap

Everywhere I go bring the Beatbox