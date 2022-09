Lirik dan Chord Gitar Lagu Evaluasi - Hindia: Masalah yang Mengeruh

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Evaluasi dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Evaluasi dinyanyikan oleh Baskara Putra atau dikenal dengan nama panggung Hindia.

Lagu Evaluasi dirilis pada Maret 2019 dalam album 'Menari dengan Bayangan'.

Lirik dan Chord Evaluasi - Hindia

[Verse]

G F

Yang tak bisa terobati

G

Biarlah

Dm

Mengering sendiri

G

Menghias tubuh dan

F

Yang mengevaluasi

G

Ragamu

F

Hanya kau sendiri

F

Mereka tak mampu

Gm Am

Melewati yang telah kau lewati

C

Tiap berganti hari

D F

Rintangan yang kau hadapi

[Reff]

G C

Masalah yang mengeruh

C Em

Perasaan yang rapuh

Em D

Ini belum separuhnya

C

Biasa saja

C

Kamu tak apa

[Verse]

G F

Yang selalu ingin ambil peran

G F

Hanya berlomba menjadi lebih

G

Sedih dari dirimu

Am

Muak dikesampingkan

Em

Disamakan

G

Hatimu terluka sempurna

[Reff]

G C

Masalah yang mengeruh

C Em

Perasaan yang rapuh

Em D

Ini belum separuhnya

C

Biasa saja

C

Kamu tak apa

G C

Perjalanan yang jauh

C Em

Kau bangkit untuk bertaruh

Em D Am

Hari belum selesai

Am

Biasa saja

G

Kamu tak apa

[Outro]

G C

Bilas muka, gosok gigi, evaluasi

C G

Tidur sejenak menemui esok pagi

G C

Walau pedih ku bersamamu kali ini

C G

Ku masih ingin melihatmu esok hari

G C

Bilas muka, gosok gigi, evaluasi

C G

Tidur sejenak menemui esok pagi

G C

Walau pedih ku bersamamu kali ini

C G

Ku masih ingin melihatmu esok hari

G C

Bilas muka, gosok gigi, evaluasi

C G

Tidur sejenak menemui esok pagi

G C

Walau pedih ku bersamamu kali ini

C G

Ku masih ingin melihatmu esok hari

