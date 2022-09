Momen Suga BTS Bertemu Stephen Curry, Saling Sapa hingga Bertukar Album BTS dan Jersey

TRIBUNNEWS.COM - Member BTS, Suga bertemu atlet basket Stephen Curry di Jepang, Kamis (29/9/2022).

Suga menghadiri latihan Golden State Warriors dan bertemu beberapa pemain lain.

Sebelumnya, Suga mengunggah foto dirinya yang memperlihatkan jersey Golden State Warriors, dengan nama dan nomor punggungnya, Selasa (27/9/2022) di Twitter @BTS_twt.

Point guard bintang Warriors, Stephen Curry, dengan cepat memperhatikan tweet itu.

Ia dengan penuh semangat memuji jersey Suga.

"Love the jersey SUGA!! See you soon" tulis @StephenCurry30 ketika me-retweet unggahan Suga di Twitter.

Tim NBA Washington Wizards dan juara bertahan Golden State Warriors akan berhadapan dalam dua pertandingan pramusim sebagai bagian dari NBA Japan Games 2022, dikutip dari Soompi.

Dua hari kemudian, Suga bertemu Stephen Curry pada Kamis (29/9/2022) di Jepang.

Pertemuan Suga dan Stephen Curry diabadikan oleh Warriors melalui video.

Suga BTS Bertemu Stephen Curry