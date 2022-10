Persiapan Indah Kalalo Hadiri Pernikahan Catherine Wilson dengan Idham Mase

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Indah Kalalo tampak siap hadiri pernikahan Catherine Wilson dengan Idham Mase.

Perniakahan Catherine Wilson dan Idham Mase akan digelar pada hari ini, Sabtu (1/10/2022).

Melalui Instagram story pada akun @indahkalalo, ia membagikan momen persiapan untuk mendatangi pernikahan Catherine Wilson.

Terlihat Indah Kalalo mengenakan pakaian berwarna hijau tosca sedang dirias seorang make up artist.

"6 AM Make Up," tulis Indah Kalalo.

Pada postingan selanjutkan, terdapat sebuah video Indah Kalalo dengan seorang sahabatnya.

Baca juga: Hari Ini Model Cantik Catherine Wilson Dinikahi Anggota DPRD Sidrap Idham Mase

Dengan pakaian yang sama, Indah Kalalo mengatakan siap datang di pernikahan Catherine Wilson.

"@catherinewilson getting ready for your big day!

(bersiap-siap untuk hari besarmu)" tulis Indah Kalalo.

"Keket we will ready for you," ucap Indah Kalalo dalam video tersebut.