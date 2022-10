Buat Konten Prank Terkait KDRT, Baim Wong Trending di Twitter, Banjir Kritik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu kekerasan dan rumah tangga (KDRT) jadi sorotan, seiring Lesti Kejoran melaporkan sang suami Rizky Billar ke polisi.

Di tengah ramainya isu tersebut, Baim Wong membuat prank terkait KDRT di channel YouTube-nya.

Video tersebut nyatanya telah di take down dan tidak lagi tampak di kanal YouTubenya. Namun masyarakat termasuk publik figur Deddy Corbuzier telah menangkap layar dari video tersebut terlebih dahulu.

Diketahui judul video tersebut adalah 'Baim KDRT, Paula Jalani Visum. Nonton sebelum di-Takedown'. Video tersebut pun berhasil menyulut amarah para netizen. Bahkan pun kini trending di Twitter dan banyak dapatkan kecaman dari warganet.

@yogisuprastian, "20 juta subscribe Baim-Paula nunjukin kalau masyarakat Indonesia juga buy it banget. Gak akan ada konten-konten sedekah depan kamera dan nyeleneh kek gini kalau marketnya juga gak merespon baik. Paling bener jauhin channel mereka berdua. Jan ikut nonton, komen atau viralin."

@forger, "Itu konten gaiss katanya mau tahu tanggapan polisi gimana kalau KDRT. Di akhir video dia doain Lesti. Tadi baca di TikTok. Tapi mau gimana, Baim Paula itu emang gak ada ot*k banget. Hati juga gak ada anjir cuan terus udah kaya padahal."

@pengen, "Perempuan di Indo susah-susah naikin awarness tentang KDRT biar korban berani untuk speak up. Lo berdua malah bikin konten KDRT. Abis gini jadi boy who cried wolf. Yang beneran kena KDRT gak didengerin dikira ngeprank juga. Contrast ya Baim Paula, i'm really disgustted."