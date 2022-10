Chord Gitar Lagu Mengharapkanmu - Ungu, Kunci dari C Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Mengharapkanmu dalam artikel berikut ini.

Grup band Ungu merilis lagu berjudul Mengharapkanmu pada 2021, lalu.

Chord Gitar Lagu Mengharapkanmu - Ungu

Intro:

C Fm C

C Fm C

C Fm Am G

Aku merasakan jatuh cinta

C F Am G

Jatuh cinta sama kamu

F Am G

Senyummu indah di mataku

F D

Segalanya tentangmu

F G

Aku cinta

Reff:

C G Am F

Andai kau jatuh hati padaku

C D G

Seperti yang kurasa

C G Am

Mungkinkah kamu jatuh cinta

F D

Pada diriku

F G C Fm C

Ku mengharapkanmu.. sayang

C Fm Am G

Ingin ku mencoba untuk bisa

C F Am G

Luluhkan hatimu untukku

F Am G

Senyummu indah di mataku

F D

Segalanya tentangmu

F G

Aku cinta

Reff:

C G Am F

Andai kau jatuh hati padaku

C D G

Seperti yang kurasa

C G Am

Mungkinkah kamu jatuh cinta

F D

Pada diriku

F G (Am)

Ku mengharapkanmu.. sayang

Musik:

Am G G D D

Am G G D D

Sayang.. ho oo ooo..

C A A

Reff: (Overtune)

D A Bm G

Andai kau jatuh hati padaku

D E A

Seperti yang kurasa

D A Bm

Mungkinkah kamu jatuh cinta

G E

Pada diriku

G A (D)

Ku mengharapkanmu.. sayang

D A Bm G

(andai kau jatuh hati padaku)

ho.. ooo.. oo.. aaa..

D Em A Bm G Bm A

Seperti yang kurasa..

D A Bm

Mungkinkah kamu jatuh cinta

G E

Pada diriku

G A (Bm)

Ku mengharapkanmu.. sayang

Outro:

Bm A A E E

Bm A A G

Sayang.. ho oo.. ooo..

(A A G) A (D)

Ku megharapkanmu.. sayang..

