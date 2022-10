Chord Gitar Tangan Tak Sampai - Christine Panjaitan: Biarlah yang Hitam Menjadi Hitam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Tangan Tak Sampai yang dipopulerkan oleh Christine Panjaitan.

Lagu Tangan Tak Sampai dirilis pada tahun 1984, silam.

Tangan Tak Sampai - Christine Panjaitan

Intro : F Dm G C

F G C..C



G

Pernahkah,

F C

Kau dengarkan burung-burung bernyanyi

G

Pernahkah,

F C

Kau dengarkan dia menangis



C

Tawa dan tangis yang ku dengar

F

Sama merdunya

C G

Ataukah memang aku tak tahu

F C

Senandungnya



G F C

Ku ingat ada senyum yang abadi di bibirmu

G F C

Benarkah tiada lagi kini sayang



C

Semua duka yang kau alami

F

Sudah nasibmu

C G

Untuk apa kau sembunyikan senyum

F C

Di bibirmu...



Reff:

F

Walau ingin hatimu memeluk gunung

G C

Manalah mungkin tangan tak sampai

F

Walau ingin hatimu memetik bintang

G C

Manalah mungkin tiada sayapmu



C G

Biarlah yang hitam menjadi hitam

F C -G

Jangan harapkan jadi putih

C G

Biarlah rembulan di atas sana

F G C

Manalah mungkin...turun kesini



Int : F Dm G C

F G C..C



G F C

Lihatlah malam ini kau tak lagi sendiri

G F C

Bolehkah ku ingin menemani sayang



C F

Ingin ku dengar cerita tentang hidupmu

C G F C

Nikmati apa yang kau dapat..di dunia



Reff:

F

Walau ingin hatimu memeluk gunung

G C

Manalah mungkin tangan tak sampai

F

Walau ingin hatimu memetik bintang

G C

Manalah mungkin tiada sayapmu



C G

Biarlah yang hitam menjadi hitam

F C -G

Jangan harapkan jadi putih

C G

Biarlah rembulan di atas sana

F G C

Manalah mungkin...turun kesini



C G

Biarlah yang hitam menjadi hitam

F C -G

Jangan harapkan jadi putih

C G

Biarlah rembulan di atas sana

F G C

Manalah mungkin...turun kesini

